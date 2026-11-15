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深入藍營鐵票倉造勢 蘇巧慧：雙和不是鐵板一塊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在中和四號公園舉辦造勢大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在中和四號公園舉辦造勢大會。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天深入藍營鐵票倉中和四號公園舉辦造勢活動，她登場看到今天人潮出乎意料直呼「水啦！」她強調，雙和不是鐵板一塊，呼籲年輕世代踴躍出門投票，讓民進黨有機會翻轉地方政治版圖，盼市長、議員選舉同步衝出好成績，打出雙和全壘打。

蘇巧慧說，自己花800多天走遍新北各區，也深入雙和大街小巷，從傳統小吃、韓國街、緬甸街，到各種不同族群的生活樣貌，看見一代又一代人離開家鄉，在這裡落腳、打拚，尋找安身立命的地方，雙和絕對不是只有一種面貌。

蘇巧慧說，每個願意離開家鄉、來到雙和生活的人，都是勇敢的人，大家期待的不是彼此排斥，而是能夠互相交流、欣賞與學習，在這裡安居樂業。雙和的多元性正是城市最重要的優勢，也讓這裡成為藝文工作者、作家與創作者聚集的地方，從畫家楊三郎到作家楊双子，都展現雙和豐富的文化底蘊。

她認為，永和應透過都市更新成為新北市示範區，在改善居住環境的同時保留地方記憶；中和則應讓既有產業跟上時代，從傳統工業聚落到產業園區，都有機會成為新北生技醫療產業發展的引擎。

蘇巧慧強調，多元不是城市的負擔，而是新北與雙和的優勢，只要不同族群、不同世代能夠一起生活、彼此包容，就能讓城市持續進步。她點出，今天造勢現場有許多年輕人攜家帶眷出席，代表大家對雙和未來仍有期待，「雙和絕對不是鐵板一塊」，她也承諾，將以過去的成績、現在的態度與未來的願景，爭取市民認同。

談到自己昨天被撞斷門牙，蘇巧慧直呼「痛啊！怎麼會不痛！」，但她身為新北隊長就要身先士卒、衝在最前面，感謝議員團隊一路相挺，呼籲雙和市民給民進黨新北隊一次機會，尤其年輕人要出門投票，讓團隊一路拚到11月28日，未來四年一起把雙和建設得更好。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在中和四號公園舉辦造勢大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在中和四號公園舉辦造勢大會。記者葉德正／攝影

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