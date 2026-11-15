昨喊「川伯生氣了」是否轉強硬戰略 李四川：李四川還是李四川

國民黨新北市長候選人李四川近日發言火力明顯升高，昨更在造勢場合直喊「川伯生氣了！」。媒體今在三重車掃前詢問，是否代表選戰倒數階段將調整策略，李四川回應，「我想李四川還是李四川」，表示日前政見會上只是針對民進黨候選人蘇巧慧提出的批評實際回應，往後仍會按照原本步調，走遍29區向市民說明政見。

李四川表示，日前公辦政見會中，蘇巧慧在發言時花了一分鐘的時間批評他，「我只不過就她所提出來的部分，做實際的回應」，他說，自己往後仍會按照既定步驟，到新北29個行政區與市民直接溝通，說明政策內容，以及未來「到底要把新北市帶到哪裡」。

李四川強調，仍會以過去42年的公務及工程經驗作為選戰主軸，「我會好好用42年的經驗來建設新北」。

李四川前天與蘇巧慧在新北市長公辦電視政見發表會正面交鋒，雙方從市政專業一路攻防至家族爭議；李四川隔天在蔣萬安「安心大遊行」站台時又主動喊出「川伯生氣了」，並針對蘇巧慧胞妹公司曠世智能投資爭議再度開火，引發外界關注他是否改變過去相對溫和的選戰風格。

不過李四川今天強調，接下來仍會回到政策及市政經驗，持續向市民說明新北未來發展方向，否認有刻意調整選戰路線。