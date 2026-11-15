守護南台灣唯一一點藍 屏東市長周佳琪推「1定發財金龜」拚連任

選戰倒數13天，各候選人推出選舉小物五花八門，爭取連任屏東市長國民黨籍周佳琪，推出「1定發財金龜」選舉小物，特別到屏東都城隍廟參拜過火，11月23日到25日一連三天晚間，舉辦「守護屏東藍天」大遊行時發放給參與民眾。

市長周佳琪與屏東市代表會多名國民黨籍代表，主席林淑香、市代李玉萍、謝雪鳳、任峻賢、李燕妮、林金展等人，前往都城隍廟參拜，在廟方主委王家銘陪同下，為周佳琪準備「1定發財金龜」舉行過火儀式，祈願屏東市民順心順意發大財。

「這份選舉小物，也是結緣小物，不僅帶著吉祥寓意，更代表著對市民朋友的感恩與祝福！」周佳琪說，11月23至25日一連三天晚上，競選團隊在屏東市辦「一步一腳印，守護屏東藍天」大遊行，屆時將祈福過「1定發財金龜」在活動中發放給熱情參與市民朋友。

屏東市長選情激烈，屏東市是民進黨在屏東縣的艱困選區，75年來都沒有綠營執政過，民進黨徵召縣議員梁育慈參選，對上爭取連任國民黨籍周佳琪。周佳琪今在臉書發文說，屏東市是南台灣一片綠色執政版圖中，唯一的一點藍，「這點藍雖渺小，但有著無比堅強力量」，建設看需不需要，不看顏色，只要是對市民好的建設，一定全力以赴。