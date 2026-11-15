選戰歸選戰！李四川籲勿消費蘇巧慧牙傷 「大家都不願看到意外」
民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚間在新莊造勢活動中，與神將表演發生碰撞，造成牙齒斷裂、口部流血。國民黨候選人李四川今車掃前受訪表示，第一時間已透過臉書表達關心，也呼籲網友不要拿意外做文章，「大家都不願意看到這樣的意外」，並再次祝福蘇巧慧早日康復。
蘇巧慧昨晚在新莊舉行大型造勢活動，表演過程中不慎與神將發生碰撞，牙齒明顯受損並出血，但仍完成演出，經緊急處理後再度戴口罩上台向支持者報平安。
李四川昨晚得知消息後，即透過臉書發文表示「選舉忙碌，安全第一」，希望蘇巧慧早日康復。
今天媒體再詢問此事，李四川表示，「第一時間我已經透過臉書表達，希望蘇巧慧委員早日康復」。李四川說，選舉期間難免有激烈攻防，但意外是大家都不願看到的事情，「我在這裡也要呼籲所有的網友，不要拿這一件事來做文章」，並再次祝福蘇巧慧早日康復。
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