吳宗憲與「宜蘭女兒」石舫亘同框拜票人氣爆棚 爭取台北同鄉支持

台北市宜蘭同鄉會昨晚舉行會員大會，近千名鄉親齊聚，場面熱鬧。宜蘭縣長候選人吳宗憲受邀出席，與台北市長蔣萬安夫人石舫亘及台北市議會議長戴錫欽同台互動熱絡，吳宗憲向旅外鄉親懇託，11月28日一定要返鄉投票，用選票為宜蘭選擇更好的未來，讓在外打拚的宜蘭子弟有機會返鄉工作，陪伴家人。

「宜蘭女兒」石舫亘一現身，立刻成為全場焦點，許多人上前寒暄，排隊爭相合影；不少鄉親見到吳宗憲，開心握手打氣，笑說「我在電視上看過你耶！本人真的好親切！」更有人鼓勵他要為宜蘭拚出新氣象，一句句親切問候與加油打氣，都讓現場洋溢濃濃的宜蘭情。

吳宗憲感性表示，看著這麼多在台北打拚的宜蘭前輩與年輕朋友，內心感動，也深感責任重大，許多宜蘭子弟因為求學、就業不得不離鄉背井、北上奮鬥，但無論身在何處，對故鄉土地的牽掛始終沒有改變。

吳宗憲最想解決長期以來青年外流與產業轉型的問題，讓「北漂」不再是宜蘭青壯世代唯一的選擇，所以他提出完整的產業與區域治理藍圖，主張推動「宜蘭線+1」與「北北基桃宜」跨區域治理，打破縣市界線，深化「北宜雙科」AI產業合作引進矽光子封裝測試等高附加價值、低污染的高科技產業進駐宜蘭科學園區。

他期盼透過產業升級與環境保護並重，讓宜蘭青年不必離鄉北漂，能在家鄉找到高薪工作、就近陪伴父母家人，進一步帶動在地消費與經濟發展，同時吸引更多優秀人才移居宜蘭。

吳宗憲指出，選舉進入最後倒數兩周，「旅外鄉親的支持」是決定宜蘭未來走向的重要力量，他有信心帶領改變宜蘭走新路，期盼大家務必相揪返鄉，用手中神聖的一票支持腳踏實地、對縣政最有規劃的吳宗憲，為宜蘭開創繁榮新時代，讓下一代不必遠走他鄉，在地安心成家、實現夢想。

宜蘭縣長候選人吳宗憲與「宜蘭女兒」石舫亘出席台北市宜蘭同鄉會聚會，兩人同框拜票時人氣爆棚，努力爭取旅外鄉親的支持。圖／吳競辦提供