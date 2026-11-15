選戰倒數！侯友宜2度陪李四川車掃 喊三重硬仗「一票一票拚」

國民黨新北市長候選人李四川今下午展開「海納百川三重車隊掃街」，新北市長侯友宜再度陪同，這也是繼11月6日板橋車掃後，兩人第二度合體車掃，也是兩人今天第四度合體。侯友宜表示，三重每次在新北選舉都是硬仗，「每一票、每一票」都要全力爭取，希望三重市民支持李四川，讓已完成及尚未完成的地方建設能繼續接棒推動。

車隊下午從李四川三重競選總部集合出發，現場聚集大批支持者。李四川準備登上宣傳車時，「李四川我愛你」、「李四川市長加油」、「李四川凍蒜」等喊聲此起彼落；馬路另一側也有不少路過民眾停下腳步，排成一列向李四川喊加油、拿起手機拍照，李則不斷揮手回應。

李四川感謝侯友宜再度陪同車掃，表示侯任內8年政績大家有目共睹，「我一定會接下這一棒」，未來將在侯友宜奠定的市政基礎上，讓新北繼續向上發展，「讓新北市一天比一天更好」。

侯友宜表示，今天特別陪李四川到三重掃街，因為三重歷來都是新北選舉激戰區，最後階段必須一票一票爭取。他說，自己多年來與三重感情深厚，任內也持續推動地方建設，希望這些成果能由李四川延續。

侯友宜細數，包括新北第二行政中心「安芯中心」今年正式落成，三重總圖約40億元工程已發包，另有熊猴森樂園、捷運北環段等建設都在三重持續推進。

侯友宜表示，不論是已經完成或仍在進行中的建設，都希望李四川能好好接棒，「給咱三重埔建設更好，這是三重人的期待」，未來兩人會繼續一起認真做事、回應市民需求。

李四川今下午在三重進行車掃，從李四川三重競總出發。記者張策／攝影

新北市長侯友宜第二度陪李四川車掃。記者張策／攝影

李四川今下午在三重進行車掃，從李四川三重競總出發。記者張策／攝影