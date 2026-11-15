快訊

帳單簡訊通知異常！中華電信發聲明表歉意 客戶依照帳單金額繳費

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

盛讚李四川會做事 侯友宜：市長不分哪一黨…為人民做事最重要

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川與侯友宜到場時，受到新北市醫師公會理事長顏鴻順熱情歡迎。記者黃子騰／攝影
李四川與侯友宜到場時，受到新北市醫師公會理事長顏鴻順熱情歡迎。記者黃子騰／攝影

新北市長候選人李四川今午與市長侯友宜一同出席新北市醫師公會醫師節慶祝大會，受到新北市醫師公會理事長顏鴻順及全場醫師熱烈歡迎。李四川感謝所有醫師照顧新北市民的健康，承諾將全力推動5大醫療建設，讓新北各地的醫療資源更加均衡。

新北市醫師公會今天中午在新莊舉辦醫師節慶祝大會暨資深醫師表揚典禮，新北市長侯友宜與候選人李四川繼上午一同出席新北市議員蘇泓欽競選總部團結大會、土城、三峽挺川音樂會後再度同台，力挺李四川意味濃厚。新北市議會議長蔣根煌、議員林國春、蔡健棠及議員候選人王珮宇也都到場共襄盛舉。

兩人進場時也受到醫師公會理事長顏鴻順及全場醫師熱烈歡迎，侯友宜致詞時盛讚李四川是老實古意會做事的人，醫師看病人時不會分是哪一黨的，自己是警察出身，抓壞人也沒在分哪一黨的，市長也不要分是哪一黨，為人民做事情最重要，侯友宜說，李四川是會做事的公務人員，已經做了42年，也拜託大家支持李四川。

李四川致詞時感謝所有醫師照顧新北市民的健康，並重申將以BOT加速興建、分區補足量能為核心，全力推動5大醫療建設，包括興建蘆洲醫院補足溪北地區醫療缺口；加速板橋醫療園區整合醫療與長照服務，提升大板橋生活圈醫療量能；推動淡海新市鎮醫院強化北海岸高齡照護及復健醫療量能；擴充土城醫療園區服務功能，增設失智及長照專區；並全力協助恩主公醫院擴建，深化與亞東、土城醫院的分工合作，完善溪南區域醫療網絡，讓新北各地的醫療資源更加均衡。

李四川與醫師公會幹部握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川與醫師公會幹部握手致意。記者黃子騰／攝影

侯友宜盛讚李四川是會做事的人。記者黃子騰／攝影
侯友宜盛讚李四川是會做事的人。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉

李四川 侯友宜 2026九合一選舉 新北市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

李四川與侯友宜早上三度合體 侯讚「有料」：市政交給他放心

李四川永和造勢 侯友宜、韓國瑜、盧秀燕「三子」到場站台力挺

中和團結之夜藍營三子力挺 直誇李四川辯論會嗆爆蘇巧慧

安心遊行破8萬人！李四川轟政府變壞不是壞人太多 是好人太沉默

相關新聞

最新民調領先蔣萬安 沈伯洋：戒慎恐懼 盼各界支持轉作選票

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席「百工百業後援會」成立大會，針對新台灣國策智庫最新民調顯示，他的支持度和看好度皆領先現任市長蔣萬安，沈受訪時表示，各界支持與心意都有收到，但能否轉作選票才是最重要的事情，對於民調結果一樣還是戒慎恐懼。

藍大老倡兩岸10年計畫 沈伯洋：如何切割統派是國民黨候選人課題

國民黨多位大老日前倡議兩岸和平，會中提及2028政黨輪替、2032統一貨幣，以10年統一進程，包含台北市長蔣萬安、台中市長候選人江啟臣皆致贈花籃致意。民進黨台北市長候選人沈伯洋今天說，統派在國民黨內仍有一定勢力，如何與其切割，是國民黨候選人的課題。

拚場煙硝味？蔣萬安、沈伯洋微笑同框握手…秦慧珠曝現場微妙氣氛

年底選戰倒數13天，台北市長選戰進入最後肉搏戰，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋今兩人同框出席台北市物理治療師公會餐敘，兩人一看到對方，都帶著微笑彼此握手寒暄，蔣萬安還不斷向沈伯洋說「加油加油！」絲毫不見煙硝味。

新台灣國策智庫民調／沈伯洋支持度46.3％領先蔣萬安42.2％

新台灣國策智庫今天最新民調指出，台北市長候選人沈伯洋支持度以46.3%，勝過現任市長蔣萬安的42.2%，其餘則有8.6%無法選出任一人，兩人差距仍在誤差範圍，相當拉鋸；調查顯示藍綠基本盤已各自歸隊，而蔣萬安在民眾黨支持者中拿下93.6%的壓倒性支持、沈僅1.4%。

張峻控黑函抹黑告發 藍黨部副主委吳建志認文宣是自己看法

花蓮縣長選戰再爆文宣攻防，無黨籍候選人張峻陣營指控，鳳林鎮有人散發印有國民黨縣黨部副主委、縣議員吳建志名字的黑函，內容涉及「背刺國民黨」、「欺詐牟利、霸占國土」等字眼，昨天已赴花蓮地檢署告發。吳建志今天出面坦承文宣內容是自己的看法，強調有資料依據，願為言論負責。

昨喊「川伯生氣了」今被問是否轉強硬 李四川：李四川還是李四川

國民黨新北市長候選人李四川近日發言火力明顯升高，昨更在造勢場合直喊「川伯生氣了！」。媒體今在三重車掃前詢問，是否代表選戰倒數階段將調整策略，李四川回應，「我想李四川還是李四川」，表示日前政見會上只是針對民進黨候選人蘇巧慧提出的批評實際回應，往後仍會按照原本步調，走遍29區向市民說明政見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。