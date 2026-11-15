盛讚李四川會做事 侯友宜：市長不分哪一黨…為人民做事最重要

新北市長候選人李四川今午與市長侯友宜一同出席新北市醫師公會醫師節慶祝大會，受到新北市醫師公會理事長顏鴻順及全場醫師熱烈歡迎。李四川感謝所有醫師照顧新北市民的健康，承諾將全力推動5大醫療建設，讓新北各地的醫療資源更加均衡。

新北市醫師公會今天中午在新莊舉辦醫師節慶祝大會暨資深醫師表揚典禮，新北市長侯友宜與候選人李四川繼上午一同出席新北市議員蘇泓欽競選總部團結大會、土城、三峽挺川音樂會後再度同台，力挺李四川意味濃厚。新北市議會議長蔣根煌、議員林國春、蔡健棠及議員候選人王珮宇也都到場共襄盛舉。

兩人進場時也受到醫師公會理事長顏鴻順及全場醫師熱烈歡迎，侯友宜致詞時盛讚李四川是老實古意會做事的人，醫師看病人時不會分是哪一黨的，自己是警察出身，抓壞人也沒在分哪一黨的，市長也不要分是哪一黨，為人民做事情最重要，侯友宜說，李四川是會做事的公務人員，已經做了42年，也拜託大家支持李四川。

李四川致詞時感謝所有醫師照顧新北市民的健康，並重申將以BOT加速興建、分區補足量能為核心，全力推動5大醫療建設，包括興建蘆洲醫院補足溪北地區醫療缺口；加速板橋醫療園區整合醫療與長照服務，提升大板橋生活圈醫療量能；推動淡海新市鎮醫院強化北海岸高齡照護及復健醫療量能；擴充土城醫療園區服務功能，增設失智及長照專區；並全力協助恩主公醫院擴建，深化與亞東、土城醫院的分工合作，完善溪南區域醫療網絡，讓新北各地的醫療資源更加均衡。

李四川與醫師公會幹部握手致意。記者黃子騰／攝影