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蘇巧慧造勢遭撞斷牙濺血 何欣純曾被「神像手打過」喊心疼又敬佩
民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚在新莊辦造勢，發生門牙遭撞斷裂的意外插曲，滿口鮮血撐完全場，引發外界關心。民進黨台中市長候選人何欣純表示，她看到畫面很心疼，她過去也曾被神像的手打過頭，真的很痛，因此很敬佩蘇巧慧，在疼痛狀況下還能接續完成演唱。
蘇巧慧昨晚參與「慧聚繁星」新莊會贏造勢晚會，準備登台開唱「粉紅超跑」時，疑被一旁的神將拳頭揮到，致使手中的麥克風猛力撞到門牙，門牙遭撞斷濺血，當場血流不止，但她即使滿口鮮血，仍敬業唱完歌，撐完全場才由丈夫陪同就醫。她今天上午照常前往車隊掃街，見到支持者秀出昨晚補好的牙齒，直呼「美嗎？」、「整叢好好」。
對此，何欣純今天到霧峰早市掃街拜票，她說，她看到畫面很心疼，因為門牙是門面，加上那一擊真的很痛很痛。她過去參加廟會活動，也曾被神像的手打過頭，真的很痛，現在還記憶猶新，因此很心疼、也很敬佩蘇巧慧，在疼痛狀況下還能接續完成演唱。何欣純最後也喊「巧慧加油，我們一起迎接勝利。」
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