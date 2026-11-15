影／返鄉兩件事投票、吃美食 屏東市長候選人梁育慈端屏東味催票

選戰倒數13天，屏東市長藍綠對決，民進黨徵召縣議員梁育慈參戰，今她邀請從政之路的師父陸委會副主委梁文傑、其妻立委林楚茵南下力挺，也是夫妻輔選首次合體，端出一桌屏東市經典小吃，號召打拚屏東遊子們「返鄉投票，來碗屏東味」。

梁育慈競選總部前擺設一張傳統紅色圓桌，端出屏東市多道美食，包括黃家肉圓、大埔蕃茄盤、侯家滷味、屏東夜市蜜茶、黎記冰糖醬鴨及中正路豐滿生煎包、劉記蔥大餅和燒餅等在地美食，每樣都是經典必吃。

「美食是凝聚情感的另類語言，更是所有屏東人共同的文化記憶」，梁育慈說，過去她在北部求學、工作時，最思念的就是肉圓和夜市小吃，每次回屏東，一定要吃上幾口，心裡才真正覺得回到家了。

梁育慈今舉行辦桌記者會，希望喚起外地遊子對家鄉思念與情感，梁育慈說，「一張選票，決定的是屏東市未來的樣貌」，她呼籲所有在外打拚的屏東囝仔，「為家鄉一起回家投票，投給你想要的生活」。

梁文傑則分享，育慈過去在政治實務累積扎實訓練，對地方建設與政策推動有高度的熱忱與遠見，特別曾在他與林楚茵委員麾下歷練，絕對品質保證。

梁文傑說，屏東市是民進黨在屏東縣的艱困選，從未執政過。屏東市需要有衝勁、真正為地方發聲市長，呼籲大家不僅要自己出來投，還要幫忙拉票、催票，讓好人才順利進軍市公所，為屏東帶來嶄新氣象。

林楚茵則分享，她每次到屏東，最念念不忘的就是屏東的濃厚人情味與在地小吃。屏東正在改變、正在進步，需要像梁育慈這樣年輕、有熱情且具備專業歷練的新生代來接棒，呼籲外地屏東鄉親，珍惜手中選票，行動支持育慈，把對家鄉的愛化為返鄉投票的力量。

屏東辦桌小吃結束後，林楚茵、梁文傑陪同梁育慈車隊掃街，梁育慈呼籲，「返鄉兩件事，投票、吃美食」，11月28日一定要回家投票。

屏東市長候選人梁育慈（上排左）今邀請她從政之路的師父陸委會副主委梁文傑（下排右一）、其妻立委林楚茵（上排右）南下力挺，也是夫妻輔選首次合體，一起車隊掃街。圖／梁育慈團隊提供