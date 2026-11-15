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李四川與侯友宜早上三度合體 侯讚「有料」：市政交給他放心

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北即時報導
李四川（左）與新北市長侯友宜（中）兩人前往新北市醫師公會醫師節慶祝大會活動。圖／李四川競辦提供
李四川（左）與新北市長侯友宜（中）兩人前往新北市醫師公會醫師節慶祝大會活動。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今與新北市長侯友宜一天3度同台，先後出席鶯歌無黨籍新北市議員蘇泓欽競選總部團結大會、土城三峽「挺川音樂會」及新北市醫師公會醫師節慶祝大會。侯友宜接連為李四川站台，強調選舉不是比誰比較會說，而是看過去做了多少實事，形容李四川「肚子裡真的有料」，是值得信任、能接續新北建設的人。

李四川下午出席土城三峽「挺川音樂會」，現場湧入逾千人，新北市議員洪佳君、呂家愷、林金結、黃永昌等人也到場。

侯友宜表示，自己在新北服務十餘年，與土城、三峽鄉親有深厚感情，始終秉持「做出成績、對市民有交代」的信念。他以土城醫院興建為例，稱李四川對地方建設貢獻不少，「李四川就是一塊做事的金字招牌」。

侯友宜說，未來包括捷運萬大中和樹林線、新北大巨蛋及土樹三鶯相關重大建設，都需要有經驗的人接手推動。他並提到日前政見辯論會，認為選舉不是看誰口才好，而是要看候選人過去做了多少事情，「他肚子裡真的有料，講出來的話就是有經驗，就是可以信任的人」。

李四川致詞時則分享，日前到土城學府市場掃街拜票，一名年輕攤商遞給他手寫紙條，寫下「四面八方建設為民、川河流行服務為民」藏頭詩，以「四川」二字開頭。

李四川表示，基層民眾給他的鼓勵就是最大動力，若有機會接手市政，將以過去42年的工程及行政經驗，延續侯友宜任內市政基礎，持續推動新北及土樹三鶯建設。

李四川、侯友宜隨後轉往新北市醫師公會醫師節慶祝大會，兩人再度同台。李四川致詞時表示，未來將以「BOT加速興建、分區補足量能」為方向，推動5項醫療建設，包括興建蘆洲醫院、加速板橋醫療園區、推動淡海新市鎮醫院、擴充土城醫療園區，以及協助恩主公醫院擴建。

李四川表示，蘆洲醫院將補足溪北地區醫療缺口；板橋醫療園區則希望整合醫療與長照服務；淡海新市鎮醫院著重北海岸高齡照護及復健醫療；土城醫療園區規畫增設失智與長照專區，並透過恩主公醫院擴建，深化與亞東、土城醫院間的分工合作。

侯友宜也在醫師節活動中再次替李四川站台，表示「醫師看病、警察抓壞人都不分黨派，做事能力才是最重要的標準」，呼籲支持李四川。

在此之前，李四川今天也前往鶯歌參加蘇泓欽競選總部團結大會，與侯友宜及前新北市長朱立倫同台。侯友宜當時也公開表示「支持3號李四川，鶯歌建設絕對會做得比我好」，讓兩人今天從地方造勢、挺川音樂會到醫師節活動，3度公開合體。

醫師節活動另有新北市議會議長蔣根煌、議員林國春、蔡健棠及議員候選人王珮宇等人出席。

李四川今前往新北市醫師公會醫師節慶祝大會活動。圖／李四川競辦提供
李四川今前往新北市醫師公會醫師節慶祝大會活動。圖／李四川競辦提供

李四川（中）今出席土城三峽「挺川音樂會」，現場湧入超過千名熱情鄉親力挺，新北市長侯友宜（左三）也到場站台。圖／李四川競辦提供
李四川（中）今出席土城三峽「挺川音樂會」，現場湧入超過千名熱情鄉親力挺，新北市長侯友宜（左三）也到場站台。圖／李四川競辦提供

李四川今出席土城三峽「挺川音樂會」，現場湧入超過千名熱情鄉親力挺。／李四川競辦提供
李四川今出席土城三峽「挺川音樂會」，現場湧入超過千名熱情鄉親力挺。／李四川競辦提供

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