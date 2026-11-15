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批民進黨「白賊黨」讓台中用肺發電 鄭麗文籲公投同意重啟核電

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文今天下午到台中大甲幫市議員候選人李文傑輔選。圖／李文傑提供
國民黨主席鄭麗文今天下午到台中大甲幫市議員候選人李文傑輔選。圖／李文傑提供

國民黨主席鄭麗文今天下午到台中大甲幫市議員候選人李文傑輔選，她說，現在最擔心投票率，希望大家都能夠踴躍出來投票。她也批評民進黨就是「白賊黨」，過去承諾的非核家園，到現在還是有很多問題沒有解決，讓台中這麼多年來還在用肺發電，核電是最穩定、安全、乾淨、便宜的能源政策，呼籲大家重啟核電投下同意票。

鄭麗文今天到台中，上午先到霧峰替蘇柏興站台，下午則到大甲幫李文傑輔選。她表示，李文傑4年來的服務經得起考驗，也交出成績單，國民黨在甲安埔提名只有兩席，所以一定要全壘打。

鄭麗文指出，台中市議會國民黨團的席次絕對不能少，市長很重要，但是如果沒有議員配合，市長就像「沒手沒腳」，政策難以推動，如果議員跟市長不同黨，地方建設就會更加辛苦，所以從最基層的里長、議員到市長，我們都是同一個團隊、一條心，市長三號江啟臣，議員三號李文傑。

鄭麗文表示，現在最擔心投票率，她拜託11月28日一定要出來投票，除了市長、議員、里長的選票，還有一張公投票，國民黨提出的重啟核電公投。

鄭麗文說，台中這麼多年來還在用肺發電，對台中人最不公平，民進黨就是「白賊黨」，過去承諾的非核家園，到現在還是有很多問題沒有解決，因為沒有核電，台灣就有缺電的風險，台灣一旦缺電，所有產業、所有民生都會受到影響；核電才是最穩定供電、最安全、乾淨，還有最便宜的能源政策，呼籲大家重啟核電投下同意票。

國民黨主席鄭麗文今天下午到台中大甲幫市議員候選人李文傑輔選。圖／李文傑提供
國民黨主席鄭麗文今天下午到台中大甲幫市議員候選人李文傑輔選。圖／李文傑提供

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