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劉建國競總首辦應援小物「洋劉」走秀 年輕人齊聚高喊回家投票

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長選人劉建國在總部前開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，場面熱絡。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長選人劉建國在總部前開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，場面熱絡。記者蔡維斌／攝影

「洋流」漂進雲林！民進黨雲林縣長候選人劉建國今天中午在競總開辦一場洋流飄帶及應援小物走秀，吸引百餘名年輕人及小水滴主動帶著自己收集的各式各樣小物，聆聽多位雲林在地青年發表心聲和期待，並開唱自己創作歌曲，齊聲高喊「飄帶綁起來回家投票，雲林動起來！」，讓多位路過的長者也駐足，一起感受這場洋溢青春的「洋劉」小造勢。

洋流狂掃台北，是否流進雲林，打出「洋劉正派」旗號的劉建國近日除在總部路口製作一座沈伯洋和劉建國的打卡專用大型看板，今天中午更開辦「洋流飄帶走秀」試探小水滴的熱情指數，這場沒有舞台的「洋劉」造勢會，仍吸引上百名年輕人匯聚。

不少人帶著自己收集各式各樣的洋流小物彼此交流，更有人帶著綁有飄帶的毛小孩進場，由斗六市長候選人尹令瑛、議員候選人林靖冠和多位年輕人，一身小水滴裝扮走秀，返鄉開店創業的「小許」等多人，輪番站出來細說返鄉創業心情與對未來的期待，引來呼應，台上台下共嗚，並在年輕人演唱自創歌曲下，炒熱了會場氣氛，人愈聚愈多，成為雲林難得一見的「青年選舉派對」。

劉建國也現身和年輕人互動，並從口袋掏出大批「洋劉」小物，大家尖叫搶著要，他說，雲林號稱旅外人口最多，但縣內人口在今年二月卻跌破65萬人，昨天總統和許多民眾冒雨參加麥寮的造勢大會，淋雨不退，今天又看到這麼多小水滴來相挺，讓他從昨天感動到今天，他只有自許將來更努力回報大家。

「外漂的年輕人孤單，留在家的老人也孤單」劉建國說，未來將打造醫療聚落引進產業，讓年輕人回來和序大人同住，「呷一頓燒燒」共享天倫。

劉建國競總也推出競選新歌和應援小物，帶領大小水滴綁上飄帶、戴上領巾、披上勇敢披風大合照，並聲聲高喊「綁上飄帶1128回家投票」，讓雲林動起來。劉建國表示，今天感受到小水滴的熱情，未來將持續不定期開辦「洋劉趴」，讓年輕人有機會一起關心地方事。

劉建國當場發送「洋劉」小物，年輕人搶著要。記者蔡維斌／攝影
劉建國當場發送「洋劉」小物，年輕人搶著要。記者蔡維斌／攝影

有小水滴特地從外地趕來參加並發送特製飄帶。記者蔡維斌／攝影
有小水滴特地從外地趕來參加並發送特製飄帶。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長選人劉建國在總部前開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，場面熱絡。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長選人劉建國在總部前開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，場面熱絡。記者蔡維斌／攝影

有雲林小水滴也帶著毛小孩來打卡。記者蔡維斌／攝影
有雲林小水滴也帶著毛小孩來打卡。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長選人劉建國在總部前設置打卡專用的「洋劉」看板，並開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，場面熱絡。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長選人劉建國在總部前設置打卡專用的「洋劉」看板，並開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，場面熱絡。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長選人劉建國在總部前開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，也有父子檔小水滴來參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長選人劉建國在總部前開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，也有父子檔小水滴來參加。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長選人劉建國在總部前開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，場面熱絡。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長選人劉建國在總部前開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，場面熱絡。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長選人劉建國在總部前開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，有人演唱自創歌曲，場面熱絡。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長選人劉建國在總部前開辦第一場洋流飄帶走秀，吸引不少年輕人到場互動，有人演唱自創歌曲，場面熱絡。記者蔡維斌／攝影

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