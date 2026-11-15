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藍大老倡兩岸10年計畫 沈伯洋：如何切割統派是國民黨候選人課題

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會12日舉行，考試院前院長關中（中）、前立委丁守中（右三）、立法院前院長王金平（左三）、行政院前院長陳冲（右二）、陸委會前主委蘇起（右一）等人出席。記者曾吉松／攝影
紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會12日舉行，考試院前院長關中（中）、前立委丁守中（右三）、立法院前院長王金平（左三）、行政院前院長陳冲（右二）、陸委會前主委蘇起（右一）等人出席。記者曾吉松／攝影

國民黨多位大老日前倡議兩岸和平，會中提及2028政黨輪替、2032統一貨幣，以10年統一進程，包含台北市長蔣萬安、台中市長候選人江啟臣皆致贈花籃致意。民進黨台北市長候選人沈伯洋今天說，統派在國民黨內仍有一定勢力，如何與其切割，是國民黨候選人的課題。 

沈伯洋今天出席百工百業後援會成立大會前接受媒體聯訪。針對國民黨大老王金平、丁守中、關中等人，近日舉辦紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會，前海基會副董事長邱進益在會中提出推進統一的10年計畫，計畫2028年國民黨要重返執政，2032年兩岸要「統一貨幣」，進而在2036年討論「一國兩制」，引發議論。

外界關注蔣萬安與江啟臣等人送花籃的舉動，是否會對選情造成衝擊。 沈伯洋說，「也不是沒有可能」，統派在國民黨內仍有一定勢力。他們一直以來都主張，希望國民黨在本土化的過程當中，能夠不要那麼的「統」。 

至於此事是否會進一步影響蔣萬安等人的選情，沈伯洋直言，要怎麼去跟這些統派勢力切割，「是國民黨候選人他們自己的課題」。

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