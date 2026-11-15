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最新民調領先蔣萬安 沈伯洋：戒慎恐懼 盼各界支持轉作選票

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋。記者黃婉婷攝
民進黨台北市長候選人沈伯洋。記者黃婉婷攝

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席「百工百業後援會」成立大會，針對新台灣國策智庫最新民調顯示，他的支持度和看好度皆領先現任市長蔣萬安，沈受訪時表示，各界支持與心意都有收到，但能否轉作選票才是最重要的事情，對於民調結果一樣還是戒慎恐懼。

沈伯洋今天出席百工百業後援會活動，會場外的背板將沈的臉孔透過合成技術，變裝成戴護目鏡的外送員、手持剪刀梳子的美髮師、全副武裝的消防員，還有留著及肩長髮、身穿「Taiwan」球衣的棒球選手造型，展現百工百業意象。 

被問及背板上的長髮造型是不是特別的小巧思，沈伯洋表示，當時想說用自己的臉可能是最快方式；他笑說，自己覺得跟老婆真的有夫妻臉，「那個長頭髮的跟我老婆蠻像」，被問到老婆會不會生氣，他則笑說「我不知道」，並透露今天還是兩人的結婚紀念日。

至於早上起床有無對太太表示心意，沈伯洋坦言，因為一早趕著去參加路跑活動，還來不及；被問及晚上是否會補準備禮物給老婆，他則笑回「等一下好好來準備一下」。 

對於新台灣國策智庫今天公布最新民調，沈伯洋支持度以46.3%領先蔣萬安的42.2%，看好度方面也以46.9%領先蔣萬安的40.8%。

對此，沈伯洋回應，今天剛好是百工百業後援會成立，現在各界的支持與心意都有收到，「能不能夠轉作選票，當然是最重要的事情」，因此對於這樣的民調結果，團隊一樣還是戒慎恐懼。

這份民調由凱達格蘭基金會出資，委託趨勢民調公司執行，對象為戶籍在台北市、年滿20歲的一般民眾，調查是方法為全市話，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查，時間為11月10日到11月12日，晚上6時到10時進行。

調查共完成1071份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

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