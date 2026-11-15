梁育慈籲返鄉投票吃美食 周佳琪推吉祥寓意小物

選戰倒數，民進黨屏東市長參選人梁育慈今天端出在地經典美食，呼籲「返鄉兩件事，投票、吃美食」；爭取連任的國民黨屏東市長周佳琪則將舉辦大遊行，並發放有吉祥寓意的選舉小物。

梁育慈今天舉辦「返鄉投票．來碗屏東味」記者會，邀請陸委會副主委梁文傑、民進黨立委林楚茵兩名政治路上的師父南下力挺。3人以台灣傳統辦桌形式，端出黃家肉圓、大埔蕃茄盤、侯家滷味、黎記冰糖醬鴨及中正路豐滿生煎包等在地美食，號召在外打拚的屏東遊子返鄉投票，品嚐熟悉家鄉味。

梁育慈表示，美食是凝聚情感的另類語言，也是屏東人共同的文化記憶，過去在北部求學、工作時，最思念的就是肉圓和夜市小吃，「每次回屏東，一定要吃上幾口，才真正覺得回到家了」，同時呼籲大家「返鄉兩件事，投票、吃美食。」

梁文傑強調，屏東市需要一個有衝勁、真正能為地方發聲的市長，為屏東帶來嶄新氣象；林楚茵則說，屏東正在改變、進步，需要像梁育慈這樣具備專業歷練的新生代接棒。會後梁文傑與林楚茵隨即陪同梁育慈展開車隊掃街。

周佳琪競選總部今天透過新聞稿表示，近日推出「1定發財金龜」選舉小物，周佳琪與多名黨籍市民代表還特別帶往屏東市具代表性的五路財神廟都城隍廟參拜過火，並祈願屏東市民能順心順意。

周佳琪表示，這份選舉小物也是結緣小物，不僅帶著吉祥寓意，更代表著對市民的感恩與祝福，23日至25日一連3天晚上，將在屏東市舉辦「一步一腳印 守護屏東藍天」大遊行，這款祈福過的「1定發財金龜」也將在活動中發放，邀請鄉親參加。