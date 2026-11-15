拚場煙硝味？蔣萬安、沈伯洋微笑同框握手…秦慧珠曝現場微妙氣氛

年底選戰倒數13天，台北市長選戰進入最後肉搏戰，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋今兩人同框出席台北市物理治療師公會餐敘，兩人一看到對方，都帶著微笑彼此握手寒暄，蔣萬安還不斷向沈伯洋說「加油加油！」絲毫不見煙硝味。

據了解，蔣萬安、沈伯洋今天這場物理治療師公會餐敘行程，兩人都沒有發公開行程。蔣萬安先到，沈伯洋後來才到，秦慧珠因過去就有與物理治療師公會有相當多接觸，今秦慧珠是在場唯一藍營議員；至於沈伯洋今這場陣仗相當大，有四、五位議員陪同，讓在場人士笑稱「還好有秦慧珠，幫蔣萬安撐（場面）住了！」

秦慧珠事後受訪表示，她今天根本不知道蔣萬安、沈伯洋會出席，本想致詞完就要離開，後聽到蔣市長會來，才坐下來等市長，當蔣萬安開始敬酒後，沈伯洋才到。

秦慧珠觀察，其實現場有沈伯洋的支持者掛著洋流飄帶，但後來沈伯洋到了之後，發現有蔣萬安的支持者就把身上的台北安可飄帶拿出來，蔣萬安畢竟還是相當有魅力政治人物，敬酒時大家爭相拍照、錄影，甚至蔣萬安逐桌敬酒完，還有相當多人排隊要跟蔣萬安拍照。

秦慧珠說，今天這一場餐會，蔣萬安、沈伯洋的氣勢其實旗鼓相當，她的感覺，的確沈伯洋的支持者比較顯性，不過蔣萬安的支持者看到蔣萬安來，也都會主動表態喊凍蒜，今天這場兩邊支持者其實差不多。