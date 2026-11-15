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影／從盧秀燕、江啟臣到楊瓊瓔 台中藍營兩初選民主風度一棒接一棒

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委楊瓊瓔（右）在初選後擔任國民黨市長候選人江啟程（左）的首席副主委。圖／取自臉書
立委楊瓊瓔（右）在初選後擔任國民黨市長候選人江啟程（左）的首席副主委。圖／取自臉書

國民黨台中市長初選，8年來2度出現競爭者在勝負揭曉後放下歧見、攜手整合的場面。2018年，盧秀燕在初選險勝江啟臣，江尊重民調結果，表達願意協助團結；8年後，江啟臣擊敗楊瓊瓔出線，楊也在第一時間接受結果，並出任競選總部首席副主委，全力投入輔選。如今盧秀燕再擔任江的競選總部主任委員，3人先後以不同角色參與選戰，讓台中藍營的民主傳承有了具體身影。

初選結果出爐後，外界原本關注楊瓊瓔是否會全力輔選，畢竟她與江啟臣曾是黨內提名競爭對手，雙方各有支持者，也經歷一段激烈的初選攻防。但楊瓊瓔沒有讓競爭延續到選後，不僅接受黨的提名結果，也實際投入江啟臣的選戰，從競選團隊成立、地方掃街到大型造勢，幾乎重要活動都能看到她的身影。

8月1日，江啟臣競選團隊正式成立，盧秀燕接任競選總部主任委員，楊瓊瓔則擔任首席副主委。這場團隊成立活動，讓盧、江、楊3人同台，也象徵從市政執政團隊到初選競爭者，逐步整合成為共同的選戰隊伍。

楊瓊瓔的輔選並非只有掛名。10月9日，江啟臣清晨前往台中果菜市場及大雅市場拜票，楊瓊瓔一路陪同，穿上印有江啟臣姓名的競選背心，與江並肩走訪攤商、向民眾握手請託。從批發市場到傳統市場，她實際站在初選對手身旁，透過基層拜票展現支持。

10月10日，江啟臣與市議員李中在南區成立聯合競選總部，盧秀燕、前市長胡志強及多名藍營立委到場，楊瓊瓔也共同出席，展現地方與中央團隊整合的態勢。

11月6日，江啟臣在沙鹿舉辦海線造勢大會，楊瓊瓔更偕同父母到場力挺，與立委、議員及地方人士共同站台。從市場掃街到大型造勢，楊瓊瓔不只是公開表態支持，而是以實際行動陪伴江啟臣走進地方、爭取選民認同。

這幾個月來，楊瓊瓔所到之處積極為江啟臣拉票，「沒有第二句話，唯一支持江啟臣！」讓政壇及不少支持者，大為感動。

讓人回想起2018年國民黨台中市長初選。當時盧秀燕與江啟臣爭取提名，民調結果盧秀燕以50.308％勝出，江啟臣為49.692％，兩人僅差0.616個百分點，競爭相當接近。

初選結果揭曉後，江啟臣表示尊重民調結果與黨的提名機制，盧秀燕則肯定江在初選中展現民主風度，並邀請他擔任競選總幹事，希望兩人並肩努力。江也表達願意協助團結，讓初選競爭回到共同面對大選的軌道。

8年後，角色互換。當年由江啟臣放下競爭、協助盧秀燕，如今換成楊瓊瓔接受初選結果、陪伴江啟臣爭取市民支持；盧秀燕則從當年的初選勝出者，轉為江啟臣競選總部主任委員，延續上一階段的政治合作。

相較部分縣市政黨初選後，仍出現派系歧見或支持者難以整合的情況，台中藍營8年來2次初選後的互動，提供另一種觀察政黨民主的案例。

立委楊瓊瓔（右一）陪同江啓臣太太劉姿伶（左二）、蔣萬安太太石舫亘（右二）到市場拜票。圖／取自臉書
立委楊瓊瓔（右一）陪同江啓臣太太劉姿伶（左二）、蔣萬安太太石舫亘（右二）到市場拜票。圖／取自臉書

立委楊瓊瓔（左）在初選後擔任國民黨市長候選人江啟程（右）的首席副主委。圖／取自臉書
立委楊瓊瓔（左）在初選後擔任國民黨市長候選人江啟程（右）的首席副主委。圖／取自臉書

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