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新台灣國策智庫民調／沈伯洋支持度46.3％領先蔣萬安42.2％

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
圖為力拚連任的現任市長蔣萬安（左）與民進黨候選人沈伯洋（右）同台辯論。聯合報系資料照
圖為力拚連任的現任市長蔣萬安（左）與民進黨候選人沈伯洋（右）同台辯論。聯合報系資料照

新台灣國策智庫今天最新民調指出，台北市長候選人沈伯洋支持度以46.3%，勝過現任市長蔣萬安的42.2%，其餘則有8.6%無法選出任一人，兩人差距仍在誤差範圍，相當拉鋸；調查顯示藍綠基本盤已各自歸隊，而蔣萬安在民眾黨支持者中拿下93.6%的壓倒性支持、沈僅1.4%。

根據調查，在候選人支持度上，沈伯洋獲46.3%支持度、蔣萬安42.2%，有2.0%不會去投票、8.6%無法選出任一人。細究交叉分析，民進黨認同者有98.1%挺沈、國民黨認同者90.6%挺蔣，民眾黨認同者93.6%支持蔣萬安、僅1.4%支持沈伯洋，顯示基本盤已各自歸隊。

但自認「不偏任何黨」的中間選民，沈伯洋獲得52.1%支持度，高於蔣萬安的27.1%，未表態自己的政黨傾向者，則有33.4%支持沈伯洋、22.5％力挺蔣萬安。

觀察不同選區支持度，蔣萬安在松山信義區支持度以51.6％領先沈伯洋的40.8%，沈伯洋則在士林、北投以49.7％，勝過蔣萬安的43.8％；此外，被視為藍營傳統票倉的大安、文山，沈伯洋以46.2%領先蔣萬安的33.9%。

年齡方面，綜合20至39歲的支持度，蔣萬安仍領先沈伯洋5.4個百分點，40歲以上，沈伯洋則領先蔣萬安7.4個百分點。

針對看好度，46.9%看好沈伯洋，40.8%看好蔣萬安，11.5%無明確意見。喜好度部分，56.5%喜歡沈伯洋、31.5%不喜歡；42.5%喜歡蔣萬安，不喜歡44.5%，不喜歡大於喜歡。

關於蔣萬安執政滿意度，44.5%滿意、48.1%不滿意；至於10月31日舉行的台北市長電視辯論會，有收看全程直播或精華片段的受訪者中，48.2%認為沈伯洋表現較好，領先蔣萬安的40.6%，另有47.4%認為沈伯洋最展現出台北市長應有的格局與危機處理能力，高於蔣萬安的41.3%。

此次民調由凱達格蘭基金會出資，委託趨勢民調公司執行，對象為戶籍在台北市、年滿20歲的一般民眾，調查是方法為全市話，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查，時間為11月10日到11月12日，晚上6時到10時進行。

調查共完成1071份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

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