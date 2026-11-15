張峻控黑函抹黑告發 藍黨部副主委吳建志認文宣是自己看法

花蓮縣長選戰再爆文宣攻防，無黨籍候選人張峻陣營指控，鳳林鎮有人散發印有國民黨縣黨部副主委、縣議員吳建志名字的黑函，內容涉及「背刺國民黨」、「欺詐牟利、霸占國土」等字眼，昨天已赴花蓮地檢署告發。吳建志今天出面坦承文宣內容是自己的看法，強調有資料依據，願為言論負責。

張峻競選總部主任胡慧君昨天表示，有鳳林鎮支持者來電，稱收到疑似黑函文宣，發現文宣以漫畫方式呈現，內容涉及抹黑張峻，意圖使人不當選，競總昨天已由律師陪同，攜帶文宣及監視器影像等證據前往花蓮地檢署告發，指控涉嫌違反選罷法第104條及第52條，並請發送及收到文宣的民眾向檢方說明，希望查明散發者身分及文宣內容是否涉及不實。

吳建志今天公開表示，雖然文宣不是由他親自印製、發放，但內容都是自己的看法，也有公開資料及法院判決作為依據，因此願意簽名負責；張峻面對基層公民提出的質疑，為何不先把事情說清楚，反而採取司法告發方式，讓宣傳志工承受壓力，政治人物本來就應接受公民檢驗。

吳建志指出，文宣引用花蓮地方法院113年度訴字第101號刑事判決，涉及張峻民國103年9月至112年5月間，光復鄉近11萬平方公尺國有山坡地使用爭議，包括土地租用、轉租、檳榔園經營及犯罪所得608萬6216元等內容，判決記載有期徒刑6個月。

他要求張峻說明，是否曾以不實文件申請承租國有土地、租約遭撤銷後是否仍收取租金、土地是否轉租他人經營檳榔園，以及是否涉及山坡地超限利用等問題。

吳建志強調，相關司法紀錄涉及公共利益，應回到法院判決及客觀資料檢視，若張峻認為文宣內容不實，應逐項提出證據澄清，而非將所有質疑視為政治攻擊，也要求釐清宣傳志工遭帶走的過程，是否涉及脅迫、恐嚇或不當強制，並呼籲相關單位調查。

他最後表示，張峻曾於10月17日公開表示，將向社會說明過去爭議，如今問題已被逐項提出，應盡速出面交代。

國民黨花蓮縣黨部副主委、縣議員吳建志（左一）今天在文宣上簽名，表示內容資料依據，願為言論負責。記者王思慧／攝影