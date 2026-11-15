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挺「前同事」陳怡潔 蔣萬安喊話：勿讓認真做事的人孤單

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今到社子地區替無黨籍議員候選人陳怡潔站台助講。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今到社子地區替無黨籍議員候選人陳怡潔站台助講。記者邱書昱／攝影

台北市長選情激戰，尋求連任的台北市長蔣萬安今到社子地區，替無黨籍議員候選人陳怡潔站台助講，他從兩人立院同事開始分享，再到推動當地發展等政績；強調都是一步一腳印拚出來的成果，所以拜託鄉親，不要讓認真做事的人孤單。

蔣萬安表示，今天行程雖然多，但一定要來為陳怡潔助講。因為過去彼此都是立法院的同事，一起並肩作戰，陳怡潔更是認真、專業，不管在修法，像是爭取勞工在颱風天的權益、重罰酒駕者的罰則，以及預算審查上、國會外交方面，都是密切合作重要的戰友。

蔣萬安說，同時自己受到陳怡潔的父親、議員陳政忠提拔，不論是第一次選立委時提點、在四年前選市長時，也給了很多提醒，即便到了市府內，陳政忠每次質詢都鏗鏘有利、擲地有聲，更著墨於交通、都市更新並關心下一代，市政相關沒有人比陳更熟悉。

除此之外，陳政忠所創辦的陳安文教基金會，在父女兩人的攜手經營下，從事地方多年公益，發放2500份獎助學金協助清寒學子。陳怡潔更是沒有停下腳步，深入基層、推動士林國中等8所學校雙語教育，更預想未來因應輝達進駐北士科後，相關的捷運路網擘劃，都是盼帶動當地全面繁榮。

蔣萬安也提及自己上任市長後，推動士林在地發展。他說，士林捷運站多目標大樓將完工啟用，屆時相關設施都能服務到市民，同時推動士北第二運動中心、都更基準容積提高到300％、恢復重陽敬老禮金、敬老點數用不完能夠沿用等，都是一步一腳印拚出來的成果，所以拜託鄉親，不要讓認真做事的人孤單。

台北市長蔣萬安今到社子地區替無黨籍議員候選人陳怡潔站台助講。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今到社子地區替無黨籍議員候選人陳怡潔站台助講。記者邱書昱／攝影

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