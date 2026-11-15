謝國樑市場拜票民眾力挺 呼籲把熱情化為選票

基隆市長謝國樑今天接連走訪七堵南興市場、信義市場，向攤商與採買民眾拜票。不少支持者熱情鼓勵，高喊加油、我們都支持你。謝國樑呼籲支持他的市民，把熱情化為選票，支持他讓建設接續，讓進步延續。

謝國樑到南興市場拜票時，在地市議員張耿輝擔任麥克風手，沿途協助宣講政績，向攤商與民眾介紹市政建設成果。謝說，感謝張耿輝的熱情相挺，不僅為掃街拜票增添助力，也讓各項施政成果更直接地傳達給市民。

謝國樑表示，從騎樓整平、行人友善到七區室內兒童樂園，每一項建設都是從生活需求出發，讓大家出門更安全、通行更便利，親子有更好的活動空間。

謝國樑指出，市政做得好不好，市民的日常生活就是最直接的檢驗，他會繼續以具體成果回應信任，讓大家看見基隆持續進步。

選戰進入最後衝刺，謝國樑持續以密集走訪，面對面拜票爭取選民認同。他說，基隆的改變是一項項建設、一步步努力累積而來，他爭取下一個四年，就是要讓已經推動的工作持續向前，讓更多市民在生活中看見成果、享受建設帶來的改變。

謝國樑說，對他說加油是鼓勵，投票更是讓基隆繼續向前的關鍵。請支持他的市民朋友11月28日踴躍投票，也邀請親朋好友一起站出來，把熱情化為選票，把支持化為勝選力量鎮，讓建設接續、讓進步延續，共同做基隆最堅實的靠山。

基隆市長謝國樑今天接連走訪七堵南興市場、信義市場，向攤商與採買民眾拜票。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今天接連走訪七堵南興市場、信義市場，向攤商與採買民眾拜票。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今天接連走訪七堵南興市場、信義市場，向攤商與採買民眾拜票。圖／謝國樑競選辦公室提供