霧峰替市議員候選人蘇柏興站台 江啟臣籲：選對人不用4年後還要換

國民黨台中市長候選人江啟臣上午參加市議員候選人蘇柏興的霧峰競選總部成立大會時說，對於17日的市長公辦電視政見發表會，他平常就在準備中，會平常心面對，並且拿出最好的準備。而選前之夜也正在安排中，等到相關事情都確定之後會統一對外公布，希望大家最後在選前之夜幫他加油，也為台中加油。

至於媒體問他昨和民眾黨創黨主席柯文哲共進午餐且開直播談政策，是否擔心影響藍營市議員選情？他表示，不會，因為市長本來就是要爭取最大的支持。議員的票高，市長的票也會高；市長的票高，議員的票也會高，這中間是相互拉抬、相互合作和相互支持。

江啟臣上午出席蘇柏興的霧峰競選總部成立大會，進場時沿途和民眾握手致意，受到民眾歡迎。他致詞前，國民黨主席鄭麗文也趕到。江啟臣接著替蘇柏興授戰旗，大家一起在台上高呼他和蘇柏興以及參選的里長們都能「凍蒜！」授戰旗過程中發生戰旗上下掛倒一事，蘇柏興總部人員表示那是工作人員的一個失誤。

江啟臣致詞說，霧峰過去曾是省議會所在地與農業重鎮，在歷史與文化上具有深厚底蘊，也台臺灣民主發展的重要據點。他強調「越在地，才能越國際」，並對大台中的未來治理，提出「國際化、永續化、智慧化」三大關鍵方向，並主張建立「五大生活圈」以推動區域均衡發展。

江啟臣說明，台中縣市合併至今人口已成長至287萬人，正逐步邁向300萬人口規模，若結合彰化與南投更是一個約500萬人的大都會區。為避免資源過度集中，他規畫將大台中劃分為「屯區（大里、太平、霧峰）」、「海線」、「山線」、「原台中市區」及「高鐵特定區」等五大生活圈，目標讓每個生活圈在就醫、就學、就業、就養及日常機能上都能獲得均衡發展。

他特別提醒支持者一定要做出正確選擇，不要像以前選出市長，但到了四年任期到才發現會砍這個、少那個。選對的人才不必換，能好好的做下去，為民眾服務。

鄭麗文也稱讚蘇柏興為民眾服務認真，但選票是不能大方的，少一票都不行，呼籲大家集中選票支持蘇柏興。

國民黨台中市長候選人江啟臣（前左三）上午參加市議員候選人蘇柏興的霧峰競選總部成立大會。記者黃寅／攝影