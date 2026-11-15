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台中市長候選人公辦政見17日舉行 何欣純：沒閉關、持續準備中

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純今日上午前往「本命區」霧峰早市掃街拜票，攤商與採買鄉親熱情迎接爭相握手合照，把早市擠得水洩不通。記者余采瀅/攝影
民進黨台中市長候選人何欣純今日上午前往「本命區」霧峰早市掃街拜票，攤商與採買鄉親熱情迎接爭相握手合照，把早市擠得水洩不通。記者余采瀅/攝影

選戰倒數，台中市長公辦政見17日舉行，民進黨中市長候選人何欣純是否有特別閉關準備？何欣純今天受訪表示，沒有閉關，每天持續都有行程，不過會留一定時間跟幕僚討論政見會的內容，目前都還在準備中。

何欣純今日上午前往「本命區」霧峰早市掃街拜票，攤商與採買鄉親熱情迎接爭相握手合照，把早市擠得水洩不通。何欣純與李天生、林德宇、張芬郁議員沿路向攤商問好，也不忘停下腳步採購，蔬菜等市場好物一袋袋帶走，拜票兼買菜，大包小包滿載而歸。

針對17日的公辦政見會，何欣純表示，她是最早提出最豐富的政見，包括續辦老人健保補助、敬老愛心卡擴大使用，還有兒童免費午餐大升級，這些都是她提前提出來的，所以會透過政見會讓民眾知道。

何欣純說，過去她期待有辯論會，可惜對手一直迴避、沒有答應，希望透過這次的公辦政見會可以好好來討論，讓市民知道大家的市政願景，何欣純準備好了。

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