王惠美首同台魏平政 陳素月：謹慎應對持續懇託

彰化縣長王惠美昨天晚間首度「同台」國民黨彰化縣長參選人魏平政輔選。對此，民進黨彰化縣長參選人陳素月今天表示，會謹慎應對、步步為營，持續向鄉親懇託支持。

魏平政競選總部今天發布新聞稿表示，王惠美昨天冒雨出席魏平政與國民黨和美鎮長參選人林庚壬共同舉辦的和美後援會成立大會，與魏平政首度同台，王惠美致詞呼籲鄉親支持國民黨參選人。感謝王惠美風雨中到場支持，這份鼓勵與期許，魏平政會化為接棒責任。

魏平政表示，王惠美擔任縣長持續推動財政紀律與地方建設，為彰化打下重要基礎，近期大肚和美橋已通車、彰化交流道特定區持續推動、中友百貨彰化店興建中，都是彰化發展重要進展。他若當選將延續既有施政基礎，持續推進建設，讓縣政資源更貼近各地需求。

對於王惠美同台魏平政，陳素月今天接受媒體聯訪表示，王惠美為國民黨彰化縣長參選人站台，與其擔心，不如自己更努力，她會謹慎應對、步步為營，畢竟選票是在鄉親手上。她會以最大誠意持續向鄉親懇託，盼全力支持最有能力、有政績的陳素月，她已準備好。

無黨籍彰化縣長參選人邱建富表示，真正重要的不是誰會不會替誰站台，而是誰能為彰化做決定、為彰化負責，「我要選的是彰化縣長，不是要靠別人來當縣長」。彰化需要獨立思考、自己做主的縣長，而非受派系牽制、政黨操控，甚至被政治勢力綁架的縣長。