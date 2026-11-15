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許淑華稱蔣萬安白吃白喝挨告 羅智強嗆道歉：堅持要當翻車魚？

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
台北市長蔣萬安競辦幹事長、國民黨立委羅智強呼籲民進黨議員許淑華道歉，難道還要當堅持翻車的「翻車魚」？聯合報系資料照
台北市長蔣萬安競辦幹事長、國民黨立委羅智強呼籲民進黨議員許淑華道歉，難道還要當堅持翻車的「翻車魚」？聯合報系資料照

民進黨台北市議員許淑華指控台北市長蔣萬安到饒河夜市東發號用餐沒付錢，遭國民黨台北市議員詹為元告發涉嫌意圖使人不當選。國民黨立委羅智強今天表示，他勸許淑華還是像作家廖玉蕙、財信傳媒董事長謝金河一樣，早一點道歉，當翻車魚已經很糟糕，難道還要當堅持翻車的翻車魚。

羅智強說，繼廖玉蕙、謝金河後，第三隻翻車魚許淑華還不道歉。饒河街觀光夜市自治會公布四個鐵的事實，打臉許淑華。第一，有付錢，市長幕僚在用餐前已將新台幣2000元，交給自治會長郭洪金鳳，請她協助支付餐費。第二，用餐結束後，自治會委員當晚向店家提出結帳。第三，店家女婿婉拒收款，持招待。由於店家堅持請客，不願收錢，現場又有不少客人排隊，自治會約定隔天再到店結帳。第四，自治會會長指出，她與許淑華認識多年，議員若有疑問，打通電話就能問清楚，但許淑華仍堅持不下車，繼續造謠。

羅智強表示，同選區的國民黨議員詹為元看不下去報警。選舉期間造謠已構成選罷法意圖使人不當選，可處5年以下有期徒刑。許淑華的行為完全符合這個罪名構成要件，具有重大惡意。選舉期間造謠，明明認識自治會會長，可查證卻不查證；即便自治會已鄭重澄清，許淑華仍不下車，持續造謠。

羅智強指出，許淑華的重大惡意已非常明顯，加上意圖使人不當選是非告訴乃論之罪，詹為元告發後，檢方即須偵辦。他勸許淑華還是像廖玉蕙、謝金河一樣，早一點道歉，當翻車魚很糟糕，難道還要當堅持翻車的翻車魚，他百分之百支持詹為元伸張正義，告發許淑華，因為這不只是為了端正選風，也是為了保護自治會的名譽不受許淑華傷害。

羅智強說，翻車魚好像是洋流特產，什麼謠言都要造。廖玉蕙造謠蔣萬安用垃圾車廣播拜票，被打臉後不認錯，直到被告才道歉；謝金河造謠王鴻薇出征洋流店家，被打臉後道歉；假旗哥、敞篷姐是洋流鐵粉，卻造謠是藍白反串。連台北兒虐數字都可以用猜的造謠的沈伯洋，無怪乎會有蔣萬安用餐，都可以造謠白吃白喝的許淑華。

羅智強表示，他非常清楚沈伯洋陣營為何頻頻針對蔣萬安掃街拜票一事出征、霸凌、造謠，因為蔣萬安掃街的魅力無法擋。沈伯洋陣營嫉妒又害怕，只好造謠，讓蔣萬安走不出門。蔣萬安拜票洋流店家，就說侵門踏戶；不拜票洋流店家，就說沒有風度；支持者喊加油大聲，就說出征包圍；支持者喊得不大聲，就說沒有人氣。如今蔣萬安連去用餐，都要被抹黑白吃白喝。

羅智強說，沈伯洋陣營的盤算不會得逞，他身為蔣萬安競選總幹事，就是要把蔣萬安掃街的行程排好排滿，看看沈伯洋陣營究竟還有多少翻車魚要繼續翻車。他預告蔣萬安今晚前往臨江夜市掃街，繼續一步一腳印拜票，爭取11月28日最後勝利。

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