台中市選情如何？ 鄭麗文：審慎樂觀但投票率很重要

台中市的九合一地方選情如何？國民黨主席鄭麗文上午參加市議員候選人蘇柏興的霧峰競總成立大會受訪時說，選情漸趨穩定審慎樂觀，但是投票率很重要，希望大家都能夠踴躍出來投票，

鄭麗文和蘇柏興是多年好友，她多年前來台中市競選立委時，曾受到蘇柏興的支持，鄭擔任國民黨主席後，還特別商情蘇柏興出任台中市黨部的主委。鄭麗文今特別趕到霧峰替蘇柏興站台，同時也提到這一段過去，甚至說，其他各地多半是議長擔任黨部主委，邀請蘇出任時，蘇還有些驚訝。

鄭麗文原本未打算受訪，但在替蘇柏興站完台與民眾合影時，因媒體一再要求，她拍停下腳步受訪。她說，這是最後倒數的12天，「我們的選情漸趨穩定審慎樂觀，但是投票率很重要」，希望大家都能夠踴躍出來投票，一起參與台灣的民主盛宴，拜託大家一定要勇敢地出來投票，只要大家都出來投票「相信我們一定會贏！」