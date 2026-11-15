柯志恩今天衝市場 群眾要簽名搶合照手寫海報迎接「俠女市長」

高雄市長選舉只剩最後兩周衝刺時間，國民黨市長候選人柯志恩今天力攻傳統市場選票，上午前往路竹、岡山兩地三處早市，下午轉至市區自由黃昏市場掃街。隨著選戰加溫、市場民眾愈發熱情，不僅開心要簽名、要求合影，還有人準備手寫海報為「俠女市長」加油。

柯志恩一早搶攻北高雄票倉，上午6時抵達路竹區延平路早市及路竹區中正路早市掃街，隨後轉往岡山文賢市場拜票，國民黨市議員候選人李亞築、方信淵、宋立彬及黃韻涵等人陪同掃街，爭取選民支持。

投票日逼近，市長民眾看見柯志恩率隊掃街，有騎乘機車出門的買菜民眾停車等待握手，也有攤商急忙拿出手機合影留念，更有買菜大姊親暱挽手，並對柯志恩說「四年前就投妳一票，這次也一定會支持妳」。

柯志恩上月辯論會展現高昂戰鬥力與犀利風格，被封「俠女」、「女戰神」。今天上午在文賢市場掃街時，一名女性市民高舉手寫海報迎接拜票隊伍，以「俠女市長」稱呼柯志恩，並寫上「志恩志恩向前衝、迎風跨步氣如虹、帶領高雄放光芒」等文句為競選團隊加油打氣。

柯志恩看見手寫海報相當感動，除向選民致謝之外，當眾稱讚「海報上的字很漂亮」。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，熱情攤商四處找尋手機急忙要跟柯志恩合影。記者徐白櫻／攝影