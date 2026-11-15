快訊

0050跌到想認賠？投資人打算轉高股息、金融股 留言卻一面倒

國民黨雲林海線大造勢 盧秀燕偕藍委站台力挺「好媳婦」張嘉郡

忘記名字、進房間忘了要幹嘛？醫師揭5種正常大腦老化現象

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩今天衝市場 群眾要簽名搶合照手寫海報迎接「俠女市長」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，一名女性市民準備手寫海報，預祝「俠女市長」柯志恩順利凍蒜。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，一名女性市民準備手寫海報，預祝「俠女市長」柯志恩順利凍蒜。圖／柯志恩競辦提供

高雄市長選舉只剩最後兩周衝刺時間，國民黨市長候選人柯志恩今天力攻傳統市場選票，上午前往路竹、岡山兩地三處早市，下午轉至市區自由黃昏市場掃街。隨著選戰加溫、市場民眾愈發熱情，不僅開心要簽名、要求合影，還有人準備手寫海報為「俠女市長」加油。

柯志恩一早搶攻北高雄票倉，上午6時抵達路竹區延平路早市及路竹區中正路早市掃街，隨後轉往岡山文賢市場拜票，國民黨市議員候選人李亞築、方信淵、宋立彬及黃韻涵等人陪同掃街，爭取選民支持。

投票日逼近，市長民眾看見柯志恩率隊掃街，有騎乘機車出門的買菜民眾停車等待握手，也有攤商急忙拿出手機合影留念，更有買菜大姊親暱挽手，並對柯志恩說「四年前就投妳一票，這次也一定會支持妳」。

柯志恩上月辯論會展現高昂戰鬥力與犀利風格，被封「俠女」、「女戰神」。今天上午在文賢市場掃街時，一名女性市民高舉手寫海報迎接拜票隊伍，以「俠女市長」稱呼柯志恩，並寫上「志恩志恩向前衝、迎風跨步氣如虹、帶領高雄放光芒」等文句為競選團隊加油打氣。

柯志恩看見手寫海報相當感動，除向選民致謝之外，當眾稱讚「海報上的字很漂亮」。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，熱情攤商四處找尋手機急忙要跟柯志恩合影。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，熱情攤商四處找尋手機急忙要跟柯志恩合影。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，熱情民眾為柯志恩加油打氣。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，熱情民眾為柯志恩加油打氣。記者徐白櫻／攝影

2026九合一選舉

柯志恩 市場 2026九合一選舉 高雄市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

柯志恩政見會揭賴瑞隆碩士論文 「到大陸是非常愉快的經驗」批統戰雙標

高市長政見藍綠舌戰…柯志恩批雙標 賴瑞隆斥造謠

基隆選情 市長拉鋸戰 藍綠互嗆要道歉

新竹市長選戰／蔡英文、林智堅同框挺莊競程 高虹安車掃催票

相關新聞

許淑華稱蔣萬安白吃白喝挨告 羅智強嗆道歉：堅持要當翻車魚？

民進黨台北市議員許淑華指控台北市長蔣萬安到饒河夜市東發號用餐沒付錢，遭國民黨台北市議員詹為元告發涉嫌意圖使人不當選。國民黨立委羅智強今天表示，他勸許淑華還是像作家廖玉蕙、財信傳媒董事長謝金河一樣，早一點道歉，當翻車魚已經很糟糕，難道還要當堅持翻車的翻車魚。

台中市選情如何？ 鄭麗文：審慎樂觀但投票率很重要

台中市的九合一地方選情如何？國民黨主席鄭麗文上午參加市議員候選人蘇柏興的霧峰競總成立大會受訪時說，選情漸趨穩定審慎樂觀，但是投票率很重要，希望大家都能夠踴躍出來投票，

遭「抹黃」上摩鐵？當事人道歉稱談電影 沈伯洋網上喊：可以收工了

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前遭「抹黃」，有名網友在Threads上稱接到徵信社小道消息，沈曾與女性前往汽車旅館，引發熱議，加上沒有證據遭到撻伐，沈競辦法務團隊也介入處理，不過沈伯洋今上午在Threads上公布最新消息稱，當事人稱是在討論電影劇情，並說「大家可以收工了」。

國民黨雲林海線大造勢 盧秀燕偕藍委站台力挺「好媳婦」張嘉郡

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天移師海線，在台西鄉千人大造勢，台中市長盧秀燕、立委謝龍介、洪孟楷、廖偉翔等人跨縣來站台相挺，盧秀燕力批執政黨不副署老人免健保費法案，罔顧老人和年輕世代的權益，呼籲大家把票投給最會持家、照顧老少的「好媳婦」張嘉郡。

賴瑞隆批韓團隊回鍋市府 柯志恩：留用邁團隊專業人才、不受黨派影響

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨在政見會質疑，國民黨柯志恩若當選，韓國瑜團隊恐回鍋高雄市政府、高雄會走回頭路。國民黨候選人柯志恩今日表示，她用人絕對以專業取向為考量，她要當全民市長；現任市長陳其邁任用的專業優秀人才絕對會留下來，專業回歸市政，不因任何黨派改變。

喊捐補助款被柯志恩酸「新潮流比較有錢」 賴瑞隆反擊：別再造謠抹黑

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨天宣布捐出選舉補助款，今天國民黨候選人柯志恩掃街時，被問到是否跟進，柯則回應尊重賴瑞隆選擇，還反酸「我又沒有拿雲豹的三百萬，也沒有像新潮流那麼有錢」，要賴應清楚說明光電業者政治獻金爭議。賴瑞隆今早受訪再強調，上次選舉他也被抹黑涉入光電弊案，結果證明沒事，要柯志恩別造謠、抹黑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。