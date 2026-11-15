4年前投下關鍵1票 助童子瑋當選議長 8連霸議員今年再陪童車掃選市長

基隆市長候選人童子瑋4年前競選議長，獲當時國民黨籍的前議長張芳麗關鍵一票勝出。張目前無黨籍並陪童掃街，童子瑋今天說，張芳麗與祖父童永長年熟識，從小叫她「姨嬤」。政治可以有不同立場，但對基隆的感情不會改變，「因為我們都是基隆人」。

童子瑋表示，他還是小朋友的時候，張芳麗就已經是仁愛區的市議員，並因和他的祖父有長年交情，所以從小最熟悉的稱呼是「姨嬤」。昨天張芳麗特別冒雨站上車隊，沿著基隆街道向市民揮手問好，沿途也有許多鄉親熱情回應，讓他深受感動。

童子瑋指出，長大後才更了解張芳麗多年來在地方服務的歷程，她從基層里長做起，長年深耕仁愛區，一步一腳印投入地方事務，後來當選議員，又擔任議長，長期累積對社區、街區與市民生活的熟悉，也把人生很長一段時間奉獻給基隆。

童子瑋表示，自己的市議員選區同樣在仁愛區，對這個地方最深的印象就是「人情味」。大家走過相同的街道、吃著熟悉的食物、吹著一樣的海風，也共享這座城市的記憶。他認為，基隆人對家鄉的感情，往往比政治上的立場更深、更長久。

童子瑋認為，政治理念可以不同，選舉也會有競爭，但這些差異不應該改變彼此對家鄉的感情。不論來自哪個政黨、哪個世代，只要真心希望基隆變得更好，就有一起合作、一起努力的空間。

童子瑋回憶4年前競選議長，張芳麗給他很多鼓勵與支持，這份情義一直放在心裡。如今在市長選舉期間，張芳麗再次站在身旁，陪著他走過基隆的大街小巷，對他而言，不只是前輩的支持，也是兩個世代基隆人之間的一種傳承。

童子瑋表示，張芳麗多年累積的是對地方的熟悉與服務經驗，而自己希望帶著年輕世代的創意與行動力，繼續替基隆打拚。一座城市要持續往前，需要不同世代彼此理解、互相接棒，也需要跨越黨派一起為地方做事。

張芳麗已擔任8屆市議員，今年登記競選9連霸，但因32年前的基隆市議長選舉，她因收賄判刑確定，依現行選罷法喪失參選資格。