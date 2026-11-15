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遭「抹黃」上摩鐵？當事人道歉稱談電影 沈伯洋網上喊：可以收工了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋日前遭「抹黃」有名網友在Threads上稱接到徵信社小道消息，沈曾與女性前往汽車旅館，引發熱議，沈競辦法務團隊也介入處理，不過沈伯洋今上午在Threads上公布最新消息稱，當事人稱是在討論電影劇情，並說「大家可以收工了」。聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人沈伯洋日前遭「抹黃」有名網友在Threads上稱接到徵信社小道消息，沈曾與女性前往汽車旅館，引發熱議，沈競辦法務團隊也介入處理，不過沈伯洋今上午在Threads上公布最新消息稱，當事人稱是在討論電影劇情，並說「大家可以收工了」。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前遭「抹黃」，有名網友在Threads上稱接到徵信社小道消息，沈曾與女性前往汽車旅館，引發熱議，加上沒有證據遭到撻伐，沈競辦法務團隊也介入處理，不過沈伯洋今上午在Threads上公布最新消息稱，當事人稱是在討論電影劇情，並說「大家可以收工了」。

而昨天政見發表會，引用動漫「火影忍者」內容，但政見發表會講完團隊跟他說那是初代火影講的，當下他還會應，「不是啦，是鳴人」僵持之下回去查了一下發現真的是初代火影，直呼「對不起」也謝謝大家不吝指正他，他也還在思考如何道歉，選後也一定會去複習。

而針對昨天「洋流祭」用初音聲音唱「台北順起來」在規範上團隊事前有先確認，不能聲音+角色+ icon本想藉此推廣Miku，但以後推廣上會更加小心才能讓大家更能同樂也是他要學習的。

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