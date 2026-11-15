回應市民大道縫合 蔣萬安：有無考慮空間、噪音、車流

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天指對手陣營在市民大道縫合議題上，應是想用資訊落差，跟人民說可能是空想；台北市長蔣萬安則說，團隊提出挑戰都是拿出具體質疑，包括有沒有考慮到空間大小、噪音問題、車流量等。

九合一選舉倒數，國民黨籍台北市長蔣萬安尋求連任，昨天舉辦「安心大遊行」，今天一早則出席第12屆電器盃節能公益路跑，隨後到士林市場掃街拜票。

蔣萬安接受媒體聯訪時，被問及昨天大遊行是否已打破沉默螺旋。蔣萬安說，非常感動昨天這麼多人走上街頭，因為風雨很大，呼籲支持者28日投票日堅定支持他。至於先前表示要參加民眾黨21日造勢活動，他說，相關邀約確定後，會跟大家報告。

針對作詞人林夕在社群平台Threads發文質疑政見抄襲沈伯洋，並評論市府執行力不足。蔣萬安則回應說，他不確定林夕指的是哪個部分抄襲，任何評論還是要有具體陳述問題，才能具體回應。

媒體追問，主持人蔡康永昨晚也在Threads上發表與「陪伴、彌補、在乎、珍惜」有關的貼文。蔣萬安說，尊重各方的評論跟發言，「我想我也沒有特別的解讀」。

媒體也問及縫合市民大道議題，指沈伯洋認為蔣萬安陣營想用資訊落差，跟人民說這些都是在空想。蔣萬安說，沈伯洋很喜歡用「資訊落差」4個字，但團隊對沈伯洋的政見提出挑戰，都是拿出確切數字或具體質疑，好比市民大道橋下到底能不能做廊帶或藝文展演空間，有沒有考慮到空間大小、噪音問題、車流量等等。

蔣萬安說，真正的資訊落差是根本不知道事實就提出批評，甚至是用猜的。所以連自己跟自己都有資訊落差，這才是更嚴重的。

此外，媒體關注基泰大直案仍無進度。蔣萬安說，有發現此案的都更速度緩慢，除再次積極協助住戶的安置及協商，也再次開放參與公辦都更，得到住戶正面回應。松機遷建細節部分，他說，都很清楚的跟大家做了報告。

媒體也問到，新台灣國策智庫民調顯示，沈伯洋的支持度領先蔣萬安4.1個百分點、看好度也領先。蔣萬安說，團隊對於民調都會參考，最後階段全力以赴。