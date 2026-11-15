國民黨雲林海線大造勢 盧秀燕偕藍委站台力挺「好媳婦」張嘉郡

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天移師海線，在台西鄉千人大造勢，台中市長盧秀燕、立委謝龍介、洪孟楷、廖偉翔等人跨縣來站台相挺，盧秀燕力批執政黨不副署老人免健保費法案，罔顧老人和年輕世代的權益，呼籲大家把票投給最會持家、照顧老少的「好媳婦」張嘉郡。

張嘉郡今天在台西鄉安西府廣場舉辦千人大造勢，台中市長盧秀燕、立委謝龍介、洪孟楷、廖偉翔等人輪番上台助講，謝龍介火力全開，斥責民進黨不願執行藍白通過的老人免健保費及提高老農、老漁津貼，他預告下周五將會全力表決通過全民普發現金2萬元，還稅於民。他呼籲鄉親投票日當「一日行政院長」，用選票支持張嘉郡，表達反對執政黨現在的作法。

盧秀燕則力讚張麗善政績，推動營養午餐全免，大幅減債，充分展現女性首長精打細算、兼顧建設與福利治理能力，即將接棒的張嘉郡也有同樣的特質，不但推動學費全免福利政策，更將實施雲林65歲以上免健保費，每人1年起碼可省1萬元，減輕年輕世代家庭負擔。

盧秀燕說，台中推動老人健保補助已有5年，深受好評，但民進黨卻反對，要求綠委拒投，即便法案通過，行政院長卓榮泰還「不副署」，女力最會持家、照顧老少，呼籲雲林鄉親用選票支持真正落實福利的張嘉郡。

張麗善也表示，她上任後積極爭取開發台西產業園區，並配合「麥寮港」推動並即將完成，為沿海地區的未來開闢一線經濟生機，呼籲選民支持張嘉郡，延續海線這些重大建設，帶動年輕人返鄉發展經濟。

張嘉郡除發表多項福利政見及推動沿海發展願景，並表示立委任內不斷與麗善縣長、立委丁學忠、許宇甄合作，解決沿海淹水和漁民生計種種困境，感謝大家情義相挺，期待把這份「革命情感」的力量，在關鍵時刻擴散出去，讓她能順利進入縣政府，繼續守護雲林鄉親。

雲林縣長候選人張嘉郡千人大造勢今天移師海線到台西鄉造勢，大批支持者力挺，全場沸騰。記者蔡維斌／攝影

盧秀燕力挺張嘉郡，籲大家用選票讓張嘉郡延續雲林好政策，造福鄉親。記者蔡維斌／攝影