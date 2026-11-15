另類助選！高嘉瑜任「南洋號」一日船長 台南助選

選戰倒數進入肉搏戰，立委郭國文打造「南洋號」戰車今首航，邀請民進黨台北市議員候選人高嘉瑜擔任「一日船長」，一早從玉井出發，將陸續為南市議員候選人賴懋慶、余柷青、黃肇輝、蔡麗青、沈震南、王宣貿助選。

高嘉瑜上午在玉井山區沿途「高氏唱歌」，營造另類助選，也高唱台北順起來，但改編成為玉井版，呼籲大家支持賴懋慶。高表示，賴懋慶非常認真，車掃的時候，就有民眾送上自己種的芭樂，她作為南洋號一日船長，會把芭樂帶回台北給台北市長候選人沈伯洋品嘗。

郭國文表示，邀請高嘉瑜擔任南洋號首航船長，是因為她是「第一個預測洋流的人」。他指出，沈伯洋剛獲提名時，高嘉瑜就在節目上肯定沈伯洋的能力，認為他絕對是潛力股，當時卻引來現場藍營人士訕笑；如今洋流受到關注，也證明高嘉瑜當初眼光。

郭國文說，高嘉瑜今天特別南下一整天，後續還會到黃肇輝、蔡麗青、王宣貿、市議員候選人沈震南的選區，繼續唱歌、吃美食，宣傳南洋號的精神。

賴懋慶表示，高嘉瑜不只是第一個預測洋流的人，也在他剛投入選舉、還沒有人看好的時候，就來到玉井陪他掃市場，這份支持讓他一直記在心裡，更會全力以赴。

立委郭國文（右）打造「南洋號」戰車今首航，邀請民進黨台北市議員候選人高嘉瑜（中）擔任「一日船長」，為南市議員候選人賴懋慶（左）助選。記者謝進盛／翻攝