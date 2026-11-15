賴瑞隆批韓團隊回鍋市府 柯志恩：留用邁團隊專業人才、不受黨派影響

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨在政見會質疑，國民黨柯志恩若當選，韓國瑜團隊恐回鍋高雄市政府、高雄會走回頭路。國民黨候選人柯志恩今日表示，她用人絕對以專業取向為考量，她要當全民市長；現任市長陳其邁任用的專業優秀人才絕對會留下來，專業回歸市政，不因任何黨派改變。

賴瑞隆昨質疑，柯志恩現在用的人都是韓國瑜團隊，當年韓喊「愛情摩天輪」、「賽馬場」等政見都是騙人的，「絕不接受韓國瑜團隊再次回來，高雄不走回頭路」。

針對對手質疑韓國瑜團隊恐回鍋一事，柯志恩今早在岡山文賢市場受訪被媒體問及，「若當選是否留用市長陳其邁的人？」柯志恩明確回應說「對於現任市長陳其邁任用的專業取向人才，絕對會留任，我要當全民市長，不會因為任何黨派而有所改變」。

柯志恩表示，未來若有機會入主高雄市政府，市長用得好的人都會留下來。

外界質疑韓國瑜團隊回歸市府一事，柯志恩說，當初韓國瑜團隊如李四川等人表現都非常受稱讚，所以不要去看誰的團隊，應該以專業為考量，「專業回歸市政，這是柯志恩用人的唯一標準」。

此外，賴瑞隆自稱赴大陸的過往遭到柯志恩抹黑。柯志恩表示，「凡走過必留痕跡」，賴瑞隆過去去大陸留下美好回憶、主張高雄與北京直航，為何過去覺得兩岸應該多交流、現在換位置卻開始抗中保台，批評別人做同樣的事情是「被統戰」，前後兩套標準不一，完全符合其競選廣告的「百變隆」形象。