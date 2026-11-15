「真洋流」吳蕚洋挺李四川 要錄唱「川流不息」：最能代表川伯

曾在2018年參選台北市長、因大談「蜂蜜檸檬」爆紅的吳蕚洋，昨現身台北市長蔣萬安造勢活動，不只自稱「老字號洋流」、「真洋流」，也將話題延伸到國民黨新北市長候選人李四川，形容李四川是「永不休息的川流」。吳蕚洋今再發文透露，原本在造勢場合想唱日本歌曲「川流不息」，但因YouTube直播版權問題僅小哼一句，近期將重新錄唱完整歌曲並製成影片，替李四川加油。

吳蕚洋表示，昨天在蔣萬安造勢場合，自己原本挑選的主要歌曲就是「川流不息」，認為這首歌好聽又有意義，但因YouTube直播涉及播放收益及版權規定，只能簡短哼唱一句。

他說，「川流不息」讓他聯想到國民黨執政縣市「不停歇、默默做事」的風格，而最能代表這種形象的，就是李四川。

吳蕚洋並提到，李四川過去擔任副市長期間，只要有公共工程，經常可在工地看到他的身影，尤其在高雄市副市長任內，路平、燈亮、水溝通等工程，即使深夜仍會到現場，因此認為「川流不息」相當符合李四川給他的印象。

他也透露，「川流不息」這首歌對自己另有一段巧合。多年前他曾在夢中聽見一段旋律，醒來後還特地將譜記下，後來偶然在YouTube聽到胡琴演奏「川流不息」，才發現其中副歌與夢中的旋律十分相似，讓他感到相當驚訝。

因此吳蕚洋表示，這幾天將重新錄唱「川流不息」，製作成影片放上臉書及YouTube，也讓更多人重新認識這首歌曲。

吳蕚洋2018年曾以無黨籍身分參選台北市長，當時原為產險公司經理，選舉期間以「平安、健康、智慧、慈悲」為主軸，並因在政見發表會中推廣蜂蜜檸檬、清唱歌曲，引發網路熱議，因而獲得「蜂蜜檸檬哥」稱號。

時隔8年，吳蕚洋昨再度出現在選舉造勢場合。他在蔣萬安「安心大遊行」上笑稱，近期常聽到「洋流」一詞，一度還以為是在講自己，後來才發現「此流非彼流」，因此自稱是「老字號洋流」、「真洋流」。