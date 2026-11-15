邊掃街邊開箱在地美食 賴瑞隆今天生日啟動全區車掃

高雄市長藍綠激戰，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆即日起展開車隊掃街，預計10天內走完全市38個行政區。今天車掃第一天，正好碰到賴瑞隆生日，他笑說「很巧」，許願高雄能夠繼續進步發展，全台戰友都能順利當選。

車掃首日由左營、楠梓區出發，今早賴瑞隆與左楠區立委李柏毅、市議員黃文志、李雅慧及候選人張以理、尹立在曾子路競選總部前集合，宣布即日起展開車隊掃街，衝刺選戰最後階段。

賴瑞隆說，車掃同時也準備高雄各行政區特色農產品及伴手禮，他也會網羅各地美食，希望掃街同時也將高雄各地的美食介紹給所有全台灣的朋友。選戰最後階段希望選民返鄉投票、出門投票，為高雄投下關鍵一票

今天車掃第一天，正好碰到賴瑞隆生日，他笑說「很巧」，許願高雄能夠繼續進步發展，全台戰友都能順利當選。

車掃首日，早上為左營、楠梓區，下午則為湖內、路竹、茄萣等三沿海行政區，明天則由大旗美地區接棒，晚間回到鳳山，預計連掃多日，走完全市38個行政區。

高雄市長藍綠激戰，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆即日起展開車隊掃街，預計10天內走完全市38個行政區。記者張議晨／攝影

高雄市長藍綠激戰，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆即日起展開車隊掃街，預計10天內走完全市38個行政區。記者張議晨／翻攝