對雲豹300萬捐款講不清楚 陳以信批賴瑞隆：顧左右言他無法迴避質疑

高雄市長政見發表會昨落幕，國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨候選人柯志恩當面追問民進黨候選人賴瑞隆與雲豹能源相關300萬元政治獻金爭議，賴瑞隆始終未具體說明12筆捐款的來源及彼此關係，只會以「依法辦理」、「抹黑造謠」回應。柯志恩問的是金流與利益關係，賴瑞隆卻顧左右而言他，一句依法辦理不可能迴避所有質疑！

陳以信指出，高雄市民不會忘記新潮流的陳菊市府時代的廉政爭議。前市府官員趙嘉寶涉及世運標案收賄，遭判刑11年定讞；前環保局長李穆生涉及採購洩密，判刑1年2月定讞；前環保局長蕭裕正也因相關違法案件遭判刑。尤其賴瑞隆過去擔任陳菊市府官員，2010年凡那比颱風期間，還曾因市長不實行程爭議遭檢方起訴。

陳以信質疑，如今賴瑞隆面對政治獻金質疑不願逐項說明，後援會人事又接連引發爭議，難怪柯志恩要追問，未來高雄市府究竟是市民的市府，還是新潮流的市府？

陳以信表示，陳菊市府過去的廉政教訓還不夠嗎？新潮流如果全面回流高雄，誰能保證過去的貪腐弊案不會重演？賴瑞隆不能一遇到爭議就切割，一被追問就喊抹黑，更不能只談政治獻金合法申報，卻不說明背後是否存在利益衝突。

陳以信表示，高雄需要的是公開透明、廉潔負責的市府，不是派系利益凌駕市民利益。「柯志恩問得清清楚楚，賴瑞隆卻答得含含糊糊！300萬元政治獻金究竟有沒有利益關係？請賴瑞隆不要再閃躲，立即向高雄市民交代清楚。