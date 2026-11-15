快訊

0050跌到想認賠？投資人打算轉高股息、金融股 留言卻一面倒

國民黨雲林海線大造勢 盧秀燕偕藍委站台力挺「好媳婦」張嘉郡

忘記名字、進房間忘了要幹嘛？醫師揭5種正常大腦老化現象

聽新聞
0:00 / 0:00

轟史上最髒選戰！李明賢曝李四川這席話：感動到起雞皮疙瘩

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員李明賢質詢。聯合報系資料照
國民黨台北市議員李明賢質詢。聯合報系資料照

年底選戰倒數13天，國民黨議員李明賢今在臉書表示，昨安心大遊行造勢，國民黨新北市長候選人李四川疾呼「一個政府會變壞，不是壞人太多，而是好人沉默」；台北市長蔣萬安也說「不要讓萬安孤軍奮戰好不好？」李說，他在現場聽得感動到起雞皮疙瘩，同時也是感慨萬分。

李明賢嘆，這場選舉謠言滿天飛，綠營青鳥對萬安惡劣攻擊手法，根本是史上最髒的選戰！

李今天也在臉書痛批，這場選戰，最典型的就是民進黨北市議員許淑華指控蔣萬安到東發號「白吃白喝」、「沒付錢」，即使饒河街夜市自治會委員郭家旭已解釋，包括店家一開始堅持不收錢，後來才結帳等過程；然而，包括民視甚至網路青鳥側翼還是用「市長吃霸王餐」來大肆宣傳，這不就是最惡劣的一條龍造謠模式？真的要告到底！

李說，綠營甚至側奕青鳥造謠、出征，還涉及到人身攻擊，包括蔣萬安身高也被拿來修理，包括社群經常被留言「鞋墊呢？」還有石舫亘成德市場拜票採買，問一句「辣不辣？」也被綠營名嘴青鳥攻擊是：出槌、假親民、根本不會做菜！綠營名嘴或青鳥為了選舉利益，毫無人性毫無下限的攻擊手法，斑斑可考、近在眼前。

另外，李也質疑，還有作家廖玉蕙造謠台北市環保局，透過垃圾車宣傳支持蔣萬安連任；青鳥胡亂指控蔣萬安霸凌又一村水餃店，謝金河隨後以「目擊者」身分發文，指稱國民黨立委王鴻薇帶頭叫囂，難道，這不是是一條龍造謠產業嗎？

「沈伯洋自己也是造謠產業鏈中心，造謠北市是兒虐六都第一，至今卻堅持不道歉」，李明賢嘆，其餘包括台北市砍樹數據錯誤，仍持續造謠下去，這不僅是秀下限，而是綠營為達目的不擇手段的惡劣攻擊戰術。

李明賢說，今年這場台北市長選戰，綠營結合青鳥與側翼發動史上最猛烈的仇恨攻擊，也堪稱是史上最骯髒的選戰，就如同川伯說：「一個政府會變壞，不是壞人太多，而是好人沉默」，如果，真的讓綠營讓青鳥得逞，未來台灣社會變成怎樣？執政黨更是囂張囂張更囂張！呼籲支持者「1128是一場邪惡與良善的選擇，讓我們一起出來挺萬安、挺安心、挺良善，支持5號市長蔣萬安。」

台北市長蔣萬安（右）昨天舉辦安心大遊行，與新北市長侯友宜（中）、新北市長候選人李四川（左）一同合體造勢，呼籲支持者們11/28出門投票。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨天舉辦安心大遊行，與新北市長侯友宜（中）、新北市長候選人李四川（左）一同合體造勢，呼籲支持者們11/28出門投票。記者許正宏／攝影

2026九合一選舉

李四川 李明賢 選戰 2026九合一選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

安心遊行破8萬人！李四川轟政府變壞不是壞人太多 是好人太沉默

藍營催選票 「討厭民進黨」化身最大反對黨

安心大遊行…蔣萬安6批民進黨政府 喊話投不信任票

「安心大遊行」雨中登場 韓國瑜力挺蔣萬安：展現愛的力量

相關新聞

許淑華稱蔣萬安白吃白喝挨告 羅智強嗆道歉：堅持要當翻車魚？

民進黨台北市議員許淑華指控台北市長蔣萬安到饒河夜市東發號用餐沒付錢，遭國民黨台北市議員詹為元告發涉嫌意圖使人不當選。國民黨立委羅智強今天表示，他勸許淑華還是像作家廖玉蕙、財信傳媒董事長謝金河一樣，早一點道歉，當翻車魚已經很糟糕，難道還要當堅持翻車的翻車魚。

台中市選情如何？ 鄭麗文：審慎樂觀但投票率很重要

台中市的九合一地方選情如何？國民黨主席鄭麗文上午參加市議員候選人蘇柏興的霧峰競總成立大會受訪時說，選情漸趨穩定審慎樂觀，但是投票率很重要，希望大家都能夠踴躍出來投票，

遭「抹黃」上摩鐵？當事人道歉稱談電影 沈伯洋網上喊：可以收工了

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前遭「抹黃」，有名網友在Threads上稱接到徵信社小道消息，沈曾與女性前往汽車旅館，引發熱議，加上沒有證據遭到撻伐，沈競辦法務團隊也介入處理，不過沈伯洋今上午在Threads上公布最新消息稱，當事人稱是在討論電影劇情，並說「大家可以收工了」。

國民黨雲林海線大造勢 盧秀燕偕藍委站台力挺「好媳婦」張嘉郡

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天移師海線，在台西鄉千人大造勢，台中市長盧秀燕、立委謝龍介、洪孟楷、廖偉翔等人跨縣來站台相挺，盧秀燕力批執政黨不副署老人免健保費法案，罔顧老人和年輕世代的權益，呼籲大家把票投給最會持家、照顧老少的「好媳婦」張嘉郡。

賴瑞隆批韓團隊回鍋市府 柯志恩：留用邁團隊專業人才、不受黨派影響

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨在政見會質疑，國民黨柯志恩若當選，韓國瑜團隊恐回鍋高雄市政府、高雄會走回頭路。國民黨候選人柯志恩今日表示，她用人絕對以專業取向為考量，她要當全民市長；現任市長陳其邁任用的專業優秀人才絕對會留下來，專業回歸市政，不因任何黨派改變。

喊捐補助款被柯志恩酸「新潮流比較有錢」 賴瑞隆反擊：別再造謠抹黑

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨天宣布捐出選舉補助款，今天國民黨候選人柯志恩掃街時，被問到是否跟進，柯則回應尊重賴瑞隆選擇，還反酸「我又沒有拿雲豹的三百萬，也沒有像新潮流那麼有錢」，要賴應清楚說明光電業者政治獻金爭議。賴瑞隆今早受訪再強調，上次選舉他也被抹黑涉入光電弊案，結果證明沒事，要柯志恩別造謠、抹黑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。