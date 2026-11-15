轟史上最髒選戰！李明賢曝李四川這席話：感動到起雞皮疙瘩

年底選戰倒數13天，國民黨議員李明賢今在臉書表示，昨安心大遊行造勢，國民黨新北市長候選人李四川疾呼「一個政府會變壞，不是壞人太多，而是好人沉默」；台北市長蔣萬安也說「不要讓萬安孤軍奮戰好不好？」李說，他在現場聽得感動到起雞皮疙瘩，同時也是感慨萬分。

李明賢嘆，這場選舉謠言滿天飛，綠營青鳥對萬安惡劣攻擊手法，根本是史上最髒的選戰！

李今天也在臉書痛批，這場選戰，最典型的就是民進黨北市議員許淑華指控蔣萬安到東發號「白吃白喝」、「沒付錢」，即使饒河街夜市自治會委員郭家旭已解釋，包括店家一開始堅持不收錢，後來才結帳等過程；然而，包括民視甚至網路青鳥側翼還是用「市長吃霸王餐」來大肆宣傳，這不就是最惡劣的一條龍造謠模式？真的要告到底！

李說，綠營甚至側奕青鳥造謠、出征，還涉及到人身攻擊，包括蔣萬安身高也被拿來修理，包括社群經常被留言「鞋墊呢？」還有石舫亘成德市場拜票採買，問一句「辣不辣？」也被綠營名嘴青鳥攻擊是：出槌、假親民、根本不會做菜！綠營名嘴或青鳥為了選舉利益，毫無人性毫無下限的攻擊手法，斑斑可考、近在眼前。

另外，李也質疑，還有作家廖玉蕙造謠台北市環保局，透過垃圾車宣傳支持蔣萬安連任；青鳥胡亂指控蔣萬安霸凌又一村水餃店，謝金河隨後以「目擊者」身分發文，指稱國民黨立委王鴻薇帶頭叫囂，難道，這不是是一條龍造謠產業嗎？

「沈伯洋自己也是造謠產業鏈中心，造謠北市是兒虐六都第一，至今卻堅持不道歉」，李明賢嘆，其餘包括台北市砍樹數據錯誤，仍持續造謠下去，這不僅是秀下限，而是綠營為達目的不擇手段的惡劣攻擊戰術。

李明賢說，今年這場台北市長選戰，綠營結合青鳥與側翼發動史上最猛烈的仇恨攻擊，也堪稱是史上最骯髒的選戰，就如同川伯說：「一個政府會變壞，不是壞人太多，而是好人沉默」，如果，真的讓綠營讓青鳥得逞，未來台灣社會變成怎樣？執政黨更是囂張囂張更囂張！呼籲支持者「1128是一場邪惡與良善的選擇，讓我們一起出來挺萬安、挺安心、挺良善，支持5號市長蔣萬安。」