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蔣萬安批台北市充斥造謠、抹黑 沈伯洋稱自己受害者：高興他有認知到

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨舉辦「安心大遊行」怒批台北充滿許多造謠抹黑，讓社會瀰漫不安，「呼籲不要再沉默，「要對民進黨政府投下不信任票」。民進黨台北市長候選人沈伯洋今出席電器盃路跑活動被問到此事，冷笑幾聲反嗆自己才被造謠抹黑。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安昨舉辦「安心大遊行」怒批台北充滿許多造謠抹黑，讓社會瀰漫不安，「呼籲不要再沉默，「要對民進黨政府投下不信任票」。民進黨台北市長候選人沈伯洋今出席電器盃路跑活動被問到此事，冷笑幾聲反嗆自己才被造謠抹黑。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安昨舉辦「安心大遊行」怒批台北充滿許多造謠抹黑，讓社會瀰漫不安，「呼籲不要再沉默，「要對民進黨政府投下不信任票」。民進黨台北市長候選人沈伯洋今出席電器盃路跑活動被問到此事，冷笑幾聲反嗆自己才被造謠抹黑，「很高興他有認知到這件事」。

沈伯洋被問到這問題，先是反說了一次問題，接著笑了幾聲表示，「確實啦，我一直被造謠跟抹黑，對，對，你也很高興他有認知到這件事情。」

而昨日舉辦「洋流祭」最後沈一度使用初音的聲音作為「台北順起來」的串場，卻被質疑違反使用規定作為政治宣傳，在網路上引發不滿，沈伯洋表示，規範上是說不能夠比用圖像加上Icon，加上商標加上聲音來做背書，如果是單純聲音變去銜接下一個活動，目前來看覺得應該還是OK，但如果大家有疑慮會再來深入討論這件事。

沈伯洋事後也在Threads上表示，團隊事前有先確認，不能聲音、角色、icon 本想藉此推廣Miku以後推廣上會更加小心，才能讓大家更能同樂這是他要學習的。

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