喊捐補助款被柯志恩酸「新潮流比較有錢」 賴瑞隆反擊：別再造謠抹黑

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨天宣布捐出選舉補助款，今天國民黨候選人柯志恩掃街時，被問到是否跟進，柯則回應尊重賴瑞隆選擇，還反酸「我又沒有拿雲豹的三百萬，也沒有像新潮流那麼有錢」，要賴應清楚說明光電業者政治獻金爭議。賴瑞隆今早受訪再強調，上次選舉他也被抹黑涉入光電弊案，結果證明沒事，要柯志恩別造謠、抹黑。

柯志恩早上受訪質疑，賴瑞隆應說明其基金會中是否有雲豹能源高層擔任董事，以及相關的政治獻金爭議。民進黨財力雄厚，為何總在政見發表會談論補助款？政見發表會應回歸政見討論，而非在金錢運用上做文章。

賴瑞隆今天早上車隊掃街前接受媒體訪問，他強調，他每次選舉都會捐出選舉補助款，這次也一樣，不捐是選擇，但捐出一起做公益，也是很好的選擇，他要再請柯志恩正面回答，「到底是要捐還是不捐」。

至於雲豹能源政治獻金，賴瑞隆重申，志恩委員一直採用不完整的資訊連連看、抹黑、攻擊；他從政30年，若有問題司法早就調查，他選舉四次，每次都有人對他抹黑，第一次選舉說他涉入遊艇弊案，事實證明沒有，第二次說他捲入慶富案，結果也無任何問題，第三次指他捲入光電弊案，結果也是沒問題。

賴瑞隆說，三次選舉國民黨的對手都對他進行抹黑、攻擊，但是市民用選票給予高度的認同跟肯定。柯志恩提不出願景，說不出4年來對高雄有何貢獻，爭取哪些建設，只會造謠抹黑、連連看，高雄人不會接受這樣選舉方式

他反問柯志恩，「你有沒有為高雄爭取什麼建設，如果有就請你說出來。不要再迴避問題，每一個高雄立委都幫高雄爭取很多的建設，如果心不在高雄，對高雄是無心的，那就請你要跟高雄市民說清楚，不要再迴避問題」。