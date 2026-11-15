國民黨慶 鍾東錦點名苗栗市、頭份市、竹南鎮泛藍選情危險

選戰倒數不到2星期，國民黨苗栗縣黨部今天黨慶活動，苗栗縣長鍾東錦點名苗栗市、頭份市及竹南鎮長選舉，泛藍陣營選情吃緊，前縣長劉政鴻再加碼苑裡鎮、卓蘭鎮非常危險，呼籲團結不僅支持鍾東錦競選連任，突破68%得票率，其他候選人也能全壘打。

國民黨建黨132年，苗栗縣黨部今天黨慶活動，主委苗栗縣議會議長李文斌主持，國民黨副主席李乾龍、立委邱鎮軍，及鍾東錦、劉政鴻等人到場，會中辦理新黨員宣誓、表揚資深晉齡黨員、績優義務幹部，及頒發中山獎助學金，地方公職人員選舉腳步接近，選戰氣氛濃厚。

苗栗縣人口占一半以上苗栗市、頭份市及竹南鎮長選舉，許多政壇人士都分析泛藍及泛綠候選人勢均力敵，決戰最後關頭，鍾東錦認為對方派重兵，都不是省油的燈，總統府、行政院輪番來助選，因此必須團結加把勁，力拚藍軍勝利，這次選戰打好基礎，才有2028年大選希望。

劉政鴻則強調，他競選連任縣長時，拿到68%的得票率，鍾東錦選連任，票數還要衝高，加重鍾的責任，至於鄉鎮市長選舉部分， 他觀察非常危險的是苗栗市、頭份市、竹南鎮，及苑裡鎮、卓蘭鎮，苗栗一定要團結。

李乾龍回應一些新黨員關於這次選舉氣勢提問，他信心喊話，表示國民黨目前執政14個縣市，他保證選舉結果，不會比14個還少，北台灣一路穩住，大家擔心的雙北都會險勝，此外，苗栗縣是國民黨的標竿，鍾東錦能量外溢到新竹，也穩住新竹選情。