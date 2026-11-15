沈伯洋轟利用資訊落差 蔣萬安反擊：自己跟自己都有資訊落差才更嚴重

年底選戰倒數13天，台北市長選戰市民大道縫合說攻防持續，對於民進黨候選人沈伯洋批評台北市長蔣萬安利用資訊落差？蔣萬安今天反擊，表示沈很喜歡用「資訊落差」四個字，但真正的資訊落差應該根本不知道事實就提出批評、甚至是「用猜的」。

蔣萬安今天上午到士林市場拜票，媒體問蔣萬安，針對市民大道縫合說議題，沈伯洋批評蔣陣營想用資訊落差，告訴人民這是空想？對此，蔣萬安反擊，沈伯洋很喜歡用「資訊落差」四個字，但他的團隊對於沈提出的政見、挑戰，都是拿出確切的數字，或是具體的質疑，好比市民大道橋下到底能不能做廊帶、或藝文展演的空間，有沒有考慮到，比如說空間的大小，噪音的問題，車流量等這些。

蔣萬安說，所以真正資訊落差，是根本不知道事實就提出批評、甚至是「用猜的」，所以連自己跟自己都有資訊落差，這個才是更嚴重的。