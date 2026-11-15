斷牙還在想老人假牙補助 賴瑞隆心疼蘇巧慧：佩服韌性跟毅力

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚造勢晚會演唱「粉紅超跑」時意外撞斷半根牙齒，蘇的立法院好戰友、民進黨高雄市長候選人賴瑞隆表示不捨，昨天已有傳訊關心。賴瑞隆說，巧慧受傷仍完成演唱及演講，看得出她的毅力跟韌性，相信蘇巧慧一定會高票當選。

賴瑞隆今天展開車隊掃街，會前受訪時透露他跟蘇巧慧的好交情。賴瑞隆說，他們倆人在議場是「隔壁位」同事，感情深厚，昨天見她受傷，第一時間傳訊關心，也致電給蘇院長轉達，但看到巧慧受傷後仍繼續完成唱歌跟演講，心理很不捨，但也看出巧慧的毅力跟韌性。

賴瑞隆說，巧慧受傷後仍關心老人假牙補助的問題，受傷了還是在關心公共政策，展現出了一個市長的韌性跟格局及對人民的關心，相信以巧慧的能力跟專業跟韌性，一定會高票當選。