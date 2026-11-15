昨斷牙、今車掃 蘇巧慧：沒任何事情可阻擋我們前進的腳步

選戰最後倒數，民進黨候選人蘇巧慧昨晚造勢晚會意外撞斷半根門牙，經過牙醫補救，已看不出斷痕，她今天今天上午照表定行程先前往鶯歌與無黨籍議員蘇泓欽同台，隨後啟動土城、三峽大車掃。蘇巧慧表示，今天行程滿檔，從鶯歌、土城、三峽、新莊、泰山，一路到雙和、汐止，「沒有任何事情可以阻擋我們前進的腳步」，最後13天一定會把握時間全力衝刺，希望贏得勝利、迎接新北新時代。

蘇巧慧今天上午在鶯歌與無黨籍議員蘇泓欽同台，國民黨候選人李四川隨後也到場，引發聯想。

蘇巧慧表示，她與蘇泓欽議員合作非常久，活動地點旁的尖山公園天幕球場，就是她與蘇泓欽及其他新北市議員共同努力爭取、合作完成的建設，只要是對新北好的事情，本來就不分黨派，大家一起把事情做好，這也是她未來處理新北市政的態度。

但蘇巧慧也說，選戰最後階段仍期待身邊的36位「新北隊」團隊成員全力衝刺，尤其土樹三鶯選區，包括廖宜琨、卓冠廷、彭一書、吳昇翰及高乃芸等人，希望所有候選人都能順利當選，也期待民進黨在新北市議會席次過半。

蘇巧慧指出，今天行程相當緊湊，除上午在鶯歌與地方議員合體，接著將展開土城、三峽大車掃，由立委吳琪銘帶領，接下來還要前往新莊、泰山，下午有副總統蕭美琴到雙和助選，晚間總統賴清德也將再度前往汐止。

蘇巧慧說，賴清德可能是要來看看她有沒有乖乖去看醫生，選戰只剩最後13天，團隊會把握每一分每一秒，全力衝刺，沒有任何事情可以阻擋前進的腳步，希望最後能夠贏得勝利，迎接新北新時代。