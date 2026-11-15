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王惠美首度站台魏平政、藍營士氣大振！陳素月回應了

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左）現身國民黨彰化縣長候選人魏平政（右）和美後援會，並同框合影。記者黃仲裕／攝影
彰化縣長王惠美（左）現身國民黨彰化縣長候選人魏平政（右）和美後援會，並同框合影。記者黃仲裕／攝影

年底彰化縣長選舉倒數，國民黨籍彰化縣長王惠美昨天首度與同黨候選人魏平政同台，正式站台輔選。兩人並肩，王惠美呼籲支持能延續施政方向的候選人，讓國民黨士氣大振。對此，民進黨候選人陳素月表示，選票在鄉親手上，自己會更加努力、步步為營，爭取鄉親支持。

陳素月今天一早參加鹿港馬拉松活動，接著到芬園、田尾參加村長與代表的競選總部成立。陳素月表示，王惠美替國民黨候選人站台，自己無法左右或影響，與其擔心，不如更加努力，謹慎以對、步步為營，畢竟選票掌握在鄉親手中。她會拿出最大誠意向鄉親懇託支持，也強調自己已經準備好了，是最有能力、經驗和政績的候選人，長期在地方耕耘、了解民意，懇請鄉親堅定支持。

王惠美與魏平政昨天首度同台，王惠美在台上、台下多次比出2號手勢，致詞時呼籲鄉親支持能延續施政規畫方向的縣長候選人，但全程未直接點名魏平政，也沒有與魏牽手高喊「凍蒜」。王惠美致詞後隨即離場，停留約15分鐘，魏平政特地走到王惠美座車旁，以90度鞠躬致意，王惠美點頭後搖起車窗離去，兩人並無明顯互動，也讓部分支持者認為，現場氣氛似乎還差了那麼一點。

對於王惠美終於站台輔選，藍營支持者普遍認為有助提振魏平政選情，但也有人認為，王惠美先前數月多次未表態，如今選戰倒數才站台，實質助益恐怕有限，這次同台更像是展現黨內團結，至於能否轉化為選票，仍有待觀察。

民進黨彰化縣長候選人陳素月今天一早參加鹿港馬拉松活動，接者到芬園、田尾參加村長與代表的競選總部成立。圖／陳素月競總提供
民進黨彰化縣長候選人陳素月今天一早參加鹿港馬拉松活動，接者到芬園、田尾參加村長與代表的競選總部成立。圖／陳素月競總提供

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