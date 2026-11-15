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影／蘇巧慧斷牙補起來了 見支持者直呼「整叢好好」、「美嗎」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天被撞斷門牙，今天補好再上。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天被撞斷門牙，今天補好再上。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚造勢晚會演唱「粉紅超跑」時意外撞斷半根牙齒，引發外界關心。蘇巧慧今天上午照常前往車隊掃街，一見到支持者秀出昨晚補好的牙齒直呼「美嗎？」、「整叢好好」。她受訪表示，感謝牙醫師神乎其技，一天就完成修補，現在已完全看不出來，還笑稱經過兩位總統關心加持，牙齒補得非常漂亮。她也藉此分享換牙經驗，鼓勵小朋友不必害羞，並再次宣傳長輩補助假牙政策。

蘇巧慧表示，昨天晚會演唱「粉紅超跑」到一半時，確實發生意外，牙齒撞斷半根，非常感謝各界關心，也感謝牙醫師高超技術，經過修補後已經恢復得很好，完全看不出來。她也提到，昨天收到不少人的關心，包括蔡英文、賴清德兩位總統，以及國民黨新北市長候選人李四川、新北市長侯友宜，都讓她感到相當溫暖。

蘇巧慧笑說自己雖然掉了半顆牙，仍然在台上唱完整首歌，也能正常講話，因此小朋友換牙時真的不必擔心，更不用害羞，還是可以開心、自信地與大家相處。

她也藉機宣傳長輩補助假牙政策，強調每顆牙齒都很重要，有好的牙齒才能吃得更好，也能更有自信，希望未來能照顧到新北市每一位長輩。至於這次意外，她也提醒自己未來會更加注意安全。

有桃園市國民黨藉議員候選人對牙齒意外嘲諷「不吉利」、「不是不報，只是時候未到」，蘇巧慧回應，僅表示昨天收到很多朋友關心，包括李四川、侯友宜都給予祝福，讓她感到溫暖。

蘇巧慧表示，她認為自己與李四川之間，其實可以共同立下選舉典範，大家一起正面、陽光地討論政見與願景，彼此互相加油、祝福。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天被撞斷門牙，今天補好再上。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天被撞斷門牙，今天補好再上。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天被撞斷門牙，今天補好再上。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天被撞斷門牙，今天補好再上。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天被撞斷門牙，今天補好再上。記者葉德正／攝影
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