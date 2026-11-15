被酸走音忘詞…與太太石舫亘合唱告白氣球 蔣萬安笑回：就是一個誠意

年底選戰倒數13天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚將在士北舉辦洋流號大車掃，台北市長蔣萬安今早則回防士林北投固票，一早到士林市場拜票，攤商相當熱情，凍蒜聲不斷。

對於這一兩天都到士林北投，是否是因士北被視為關鍵搖擺區？蔣說，這四年來他都很常來士林，會長也在這邊，都跟攤商店家老闆一起交流互動，聽聽意見，所以今天再次來，非常開心，也會逐一跟各老闆、老闆娘問候。

對於蔣萬安昨天舉辦安心大遊行，與太太石舫亘合唱周杰倫的告白氣球，不過卻被網友批評，對歌詞不太熟悉，還有點走音？蔣萬安今說，「唱歌就不是我擅長的，我常常五音不全，所以我想就是一個誠意。」

提到昨安心大遊行，蔣今也再度感謝，表示他非常感謝且非常感動。這麼多市民朋友、熱情的支持者大家走上街頭，因為風雨很大，他也非常謝謝韓國瑜院長、盧秀燕市長、許多立委、民代及親愛的夥伴，大家一起參與這次的安心大遊行。

蔣說，當然還有很多不分黨派的議員夥伴包括民眾黨議員夥伴們，也都一起站出來，所以希望在選戰最後階段，大家勇敢的表達自己的意見，在11月28日用手中的選票，堅定支持5號蔣萬安。

至於昨天李四川爆料蔣萬安跑行程已經瘦11公斤，蔣萬安說，選舉最後階段，今天也有這麼多民意代表都很清楚，不管行程、跑攤都會瘦，確實這一兩個月瘦下來，但也看到川伯瘦了很多，也希望大家多給川伯加油。