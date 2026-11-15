沈伯洋引「火影忍者」名言出包 楊智伃批：要蹭先做好事實查核

台北市長選舉第一場公辦政見會昨天登場，民進黨候選人沈伯洋引動漫「火影忍者」台詞結語，卻將應是初代火影千手柱間講的誤稱是主角漩渦鳴人說的 。國民黨前發言人楊智伃批評沈伯洋又亂蹭，「要蹭，可不可以先做好事實查核？」

楊智伃說，喜歡火影忍者沒問題，但蹭錯了，就是天大的笑話。「木葉的同胞都是我身體的一部分，村裡的人都相信我，我也相信著大家。」這句話是初代火影千手柱間說的，根本不是鳴人說的。

楊智伃說，況且，鳴人從小就因為體內封印著九尾，遭到村民排擠。四代火影原本希望大家把鳴人當成英雄，結果村民因為受到九尾傷害而留下的恐懼，反而大家都排擠鳴人。如果沈伯洋也在木葉忍者村，我猜他一定是帶頭排擠鳴人的那個。

楊智伃批評，說鳴人的存在就是認知作戰，說九尾人柱力是高風險族群，再把「九尾是宇智波一族背叛木葉的第五縱隊」這類標籤往鳴人身上貼，讓大家互相猜疑、互相批鬥，根本就是和團藏同一類人。還想蹭火影忍者？沈伯洋從過去到現在的行為，完全不符合漩渦鳴人帶給大家的熱血與感動。

楊智伃表示，什麼樣的人才有資格成為火影？宇智波鼬在第四次忍界大戰被穢土轉生後，點醒鳴人的那句話，才是最重要的：「不是成為火影就會被大家認同，而是被大家認同的人才能成為火影。」你過去做了什麼？你的言行、你的政績、你的一舉一動，是不是真正符合多數善良市民的價值？這些才是大家認不認同你的關鍵。

她批評，沈伯洋不要自己強加鳴人的光環，真的差太多了。好歹鳴人在被鼬提點時，即便還沒成為火影，也早已打敗佩恩，成為木葉認可的英雄，更是忍者聯軍的重要戰力。但沈伯洋過去在立法院做了什麼？沈伯洋在立法院的戰績，大家記得的，就只有大罷免、大失敗而已。作為一位從小看火影忍者漫畫、動畫，到現在還會吃飯配「四季萌芽」（製作「火影人物志」的動漫網紅）的火影迷來說，真的是忍無可忍。