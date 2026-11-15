賴瑞隆喊捐選舉補助款 柯志恩嗆：我又沒有拿雲豹300萬元

高雄市長藍綠激戰，民進黨市長候選人賴瑞隆昨在公辦政見會承諾將捐出選舉補助款，國民黨市長候選人柯志恩今天表示，尊重賴瑞隆對於補助款的用法，這是個人自由，但也強調，她自己沒有拿雲豹300萬元政治獻金，也不像新潮流這麼有錢，賴瑞隆應該先把自己的金援交代清楚。

距離高雄市長選舉只剩最後兩周時間，在昨日公辦政見會之後，今早國民黨市長候選人柯志恩上午前往路竹、岡山兩地的早市、下午轉至市區自由黃昏市場掃街。

針對民進黨市長候選人賴瑞隆昨在政見會上提出將捐選舉補助款一事，柯志恩受訪表示，選舉補助款怎麼用，尊重賴瑞隆的自由及選擇用法，「完全不予評論」。

柯志恩話鋒一轉強調，「我又沒有拿雲豹300萬，也沒有像新潮流這麼有錢」，賴瑞隆應該把自己的金援交代清楚，如雲豹政治獻金，以及基金會雲豹能源高層擔任董事，這些都跟錢有關。

柯也質疑，政見發表會應該談政見，賴瑞隆及陳亭妃都提到選舉補助款，這很奇怪，民進黨明明那麼有錢，為何以補助款當政見主軸進行討論。

投票日逼近，有攤商、民眾看見柯志恩，急忙拿出手機要合影留念或要簽名，也有大姊親暱說「上次就投你，這次也一定會支持你」。