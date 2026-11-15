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李四川蘇巧慧政見會直球對決成 鮮明對比 韋淳祐：這就是差異

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川（左）、民進黨候選人蘇巧慧（右）日前出席天主教耕莘醫院醫療大樓興建工程動土，碰面時相互握手致意。聯合報系資料照
國民黨新北市長候選人李四川（左）、民進黨候選人蘇巧慧（右）日前出席天主教耕莘醫院醫療大樓興建工程動土，碰面時相互握手致意。聯合報系資料照

新北市長選舉公辦電視政見發表會日前落幕，國民黨新媒體部前主任韋淳祐表示，社群上很多好友出來為李四川點讚，其實他只是誠懇把話說清楚，他的每一句都是40年市政經驗的筆記。民進黨候選人蘇巧慧卻只能挑著李四川一時記錯307公車；對任何家族與個人爭議，卻從來不下車，「這就是差異」。

韋淳祐指出，李四川昨在造勢現場說「沈伯洋說年輕人創業相當的孤單。我因為沒有在現場，如果我在現場，我會告訴他，如果我是蘇巧慧的妹妹，我不會孤單， 因為她有國家投資4000多萬，虧了也不必還，怎麼會孤單？」聽了很感慨，這就是一般人年輕人的心聲。

韋淳祐說，最近社群上看到很多好朋友出來為李四川點讚，認為他在政見發表會表現很驚艷，其實李四川只是誠懇把話說清楚，他的每一句都是40年市政經驗的筆記。看到蘇巧慧在新北市長政見會卻說「這就是我們的差異。」其實有一點好笑。真正差異不在誰比較會講話，在誰敢面對自己。李四川與蘇巧慧的差異，是有沒有勇氣面對自己、面對錯誤的差異。

韋淳祐指出，李四川一直承認他不太會講話。可是這個不會講話的人，至少不必躲自己講過的話。被質疑的時候，蘇巧慧說「李四川連307沒有上國道都不知道。」李四川：我記錯了，我承認，也再去坐了一次。這就是做人的態度。

韋淳祐說，面對檢驗，蘇巧慧質疑「買房拿不出匯款單。」李四川回「當年沒想過會選舉，沒有留。這幾個月跑遍銀行，一張一張補齊，攤開來給大家看。」面對市政批評，蘇巧慧說「李四川主導的遮陽傘又貴又慢，拖過夏天還蓋不出來。」李四川回「遮陽傘永久設置，花的每一分錢，都是用在市民身上。但(蘇巧純)4000多萬元拿走了，投資都用在你們蘇家」。

然而，韋淳祐說，當李四川質疑蘇巧慧「1000點敬老卡是否全部可做現金使用，要花多少錢？妳反對財劃法又開支票，錢從哪裡來？」蘇巧慧未回應。李四川質疑「蘇委員說自己有協調力，新北向中央申請的54.1億捷運款被卡，妳也沒有去做協調，妳說一毛不會少，為何現在不給？」蘇巧慧也未回。

對於李四川質疑「蘇巧慧的妹妹到底在申請政府投資時，有沒有依法揭露身分，有沒有按照利衝法來執行？」蘇巧慧也僅說「對手這半年不斷攻擊我的家人。」一個把公私分明，把弟弟交給法律，一個已讀亂回，幫妹妹爭議轉移話題。

韋淳祐表示，蘇巧慧4年前在節目上當周玉蔻幫兇時，對張淑娟說「最好的方式就是直球對決」結果直球是拿來要求別人的，輪到自己上場，顆顆變化球。李四川蓋過三環三線，每天都有市民上車，每一個列現在成為川伯的行動招牌。

韋淳祐批評，蘇巧慧在政見發表卻只能挑著川伯一時記錯307公車，對任何家族與個人爭議，卻從來不下車。做對的事情要勇氣，認錯更要勇氣，裝沒事只要臉皮更厚。這就是差異。

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