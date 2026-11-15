選前2周高雄左楠議員候選人遭爆劈腿 發聲明致歉：感情處理不周全

選舉進入倒數2周，接棒無黨籍市議員父親陳善慧參選高雄市左楠區議員的陳冠宇，遭爆劈腿，女方在網路貼文指和陳冠宇交往4年，被瞞2年直到選前才知，陳要求她高抬貴手，讓她心都碎了；陳冠宇昨晚發聲明致歉，強調主觀認為雙方已分手，溝通及處理不周全，願承擔應有責任，向對方表達誠摯歉意。

網路社群Threads一名女網友貼文指，某位無黨籍候選人跟她在一起快4年，2024就劈腿，但她直到11月13日才知道此事，「對方要求我高抬貴手，要我給他最後的溫柔」，他說因為我善良堅強，沒有他之後會過的更好。

女網友並指，小三知道之後，一開始態度還算良好，但後來卻反說誰才是小三還不一定呢，瞞了兩年一定沒想到會在選前被我發現，真的是老天有眼，但我心都碎了。

該篇貼文有逾35萬次瀏覽、逾4000人按讚，不少人開始根據關鍵資料搜尋，被影射是當事人的市議員候選人陳冠宇昨晚主動發聲明解釋，指主觀認為關係已經結束，惟未能明確向對方表達分手決定，致使雙方對關係的認知產生落差。對於當時溝通及處理上的不周全，願意承擔應有責任，並向對方表達誠摯歉意。

陳冠宇指，身為公眾人物，他理解並尊重社會各界的檢視與期待，也會以負責任的態度面對相關質疑。強調，個人私領域事務應由當事人妥善處理，不應因此影響團隊選務運作及所有夥伴的努力，更不應模糊選舉對公共政策與地方發展的關注。盼各界理性看待並審慎查證資訊，避免未經證實的揣測造成不必要的誤解與傷害。

陳冠宇的父親是左楠區無黨籍市議員陳善慧，曾連續當選高雄市議會第3屆、第4屆議員，今年宣布放棄競選連任，地方實力雄厚，後改由兒子陳冠宇接棒參選。

外界預期陳冠宇會承接父親位於楠梓區右昌舊部落票源，被看好當選機率高，但陳善慧10月底疑涉入綠能光電與廢土清運弊案，遭檢方聲押後，橋頭地院命其以250萬元交保，如今陳冠宇又捲入疑劈腿事件，是否衝擊選情有待觀察。